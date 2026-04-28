Limay Blanco denuncia amenaza en su barrio en La Habana: «Temo por mi esposa y mi hija»

El humorista cubano Limay Blanco publicó un video en Facebook en el que denuncia que teme por la vida de su esposa y su hija a causa de una mujer con aparentes trastornos psiquiátricos que deambula armada con tijeras por su cuadra en el barrio Obrero de San Miguel de Padrón, La Habana.

«Este video va dirigido a la estación de policía de San Miguel de Padrón, al jefe del sector, a la delegada de Barrio Obrero, donde yo vivo, al gobierno de San Miguel de Padrón», comienza diciendo Blanco en la grabación.

El artista relata que la situación se prolonga desde hace aproximadamente dos meses, durante los cuales ha llamado reiteradamente al número de emergencias 106 casi todos los viernes y sábados sin que la policía llegue a tiempo para intervenir.

«He llamado una pila de veces al ciento seis, han venido las patrullas aquí, pero cuando viene, ya ella se fue. No da tiempo, se fue», explica.

Finalmente, decidió hacer pública en redes sociales la denuncia tras regresar de la finca y los vecinos informarle que la mujer había intentado brincar el muro de su casa y había lanzado una botella que, por fortuna, era plástica y no rompió el cristal.

«El miedo mío es la tijera que tiene ella arriba, que puede agredir a alguien aquí», advierte Blanco, quien señala que la mujer ya logró meterse dentro de su vivienda en una ocasión y él tuvo que sacarla hablándole con calma para no provocarla.

En una oportunidad, la policía logró llevarse a la mujer, presuntamente al hospital psiquiátrico Mazorra, pero al día siguiente ya había escapado del centro.

Blanco recoge además testimonios de vecinos: una mujer que tiene miedo de salir a la calle porque la agresora le ha roto los cristales de su casa a pedradas, y otra que señala que la mujer golpea a su propia hija pequeña y se mete en la escuela primaria del barrio.

El humorista describe un dilema sin salida: «según dicen, cuando una persona psiquiátrica no está en sus cabales, tú no puedes darle, pero por lo que veo, ella sí puede dar», lamenta.

A la imposibilidad de actuar se suma otro obstáculo propio de la crisis cubana: los vecinos no pueden presentar la denuncia formal porque no hay gasolina para trasladarse hasta La Alcena, donde deben hacerlo.

Limay Blanco, conocido también por su labor filantrópica a través del ministerio cristiano «Cristo Cambia Vidas», con el que ha entregado viviendas a familias vulnerables en Cuba, afirma que es la primera vez en su vida que le pide ayuda al gobierno.

«Gobierno, por favor, ayúdame, ayúdame, para yo tener un poco de paz en el medio de toda esta tormenta. Primera vez en la vida que le pido al gobierno», dijo.

El caso refleja el deterioro de la seguridad ciudadana en Cuba, donde según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana los delitos verificados crecieron un 115% en 2025 respecto a 2024, mientras la policía es señalada por priorizar la represión política sobre la atención a delitos comunes y hasta un 20% de sus efectivos habrían abandonado el cuerpo.