Saisha, la hija de Jacob Forever, no quiere que haga más videoclips con otras mujeres

Publicado el Jueves, 21 Noviembre, 2019 - 11:09 (GMT-4)

El cantante cubano Yosdany Jacob Carmenates, conocido como Jacob Forever, ha subido un vídeo a su sección de Instagram TV donde muestra una simpática conversación con su hija menor Saisha.

En el material se puede ver a la pequeña diciéndole al reguetonero que le gustan mucho "las canciones que él canta" pero no los vídeos musicales porque comparte con otras mujeres. La niña continúa explicando que hay veces que parece que está con "una novia" que él no conoce y dice estar "un poquito celosa", por lo que no quiere que trabaje más con modelos.

Saisha es fruto de la relación de Jacob con la cubana Diliamne Jouve, también conocida dentro del mundo de la farándula como La Dura.

No ad for you

Varias han sido las ocasiones en las que la pequeña ha demostrado el gran apego que siente por su padre y de las que hemos sido testigos gracias a las publicaciones que realiza el reguetonero.

En una ocasión el cantante urbano apodado "El Inmortal" compartió un tierno vídeo en el que se podía ver a Saisha comiéndose a besos a su papá porque se iba de viaje.

También subió una vez otro material en el que salía la niña cantando junto a él No más mentiras, uno de los éxitos musicales que comparte el reguetonero junto a sus colegas de profesión El Micha y El Úniko.