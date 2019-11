Al2 El Aldeano y Silvito El Libre a Descemer Bueno: "Hoy venimos a enseñarte para que no lo hagas más"

Publicado el Lunes, 25 Noviembre, 2019 - 18:45 (GMT-4)

Los raperos cubanos Al2 El Aldeano y Silvito El Libre le dedicaron un fuerte tema al cantautor Descemer Bueno en el que lo acusan de "hablar de los hombres, pero por atrás", tener estrechos vínculos con la Seguridad del Estado y estar haciendo "el ridículo" en las redes.

El tema, titulado Desemen, es un ataque directo en el que los contestatarios artistas no se guardaron nada y que salpicó a otros cantantes cubanos como Alexander de Gente de Zona, que entre otras cosas desató la polémica al decir que no conocía artistas cubanos en el exilio y que no sabía quién era Willy Chirino.

Los raperos describieron a Descemer como una "culebra cederista de porquería que sabe mucho de música pero no de hombría", que no respeta a sus fans y que tiene "abochornado hasta al santo que te hicieron".

En el tema, Al2 y Silvito aconsejan al cantautor: "Llámate a capítulo y revisa tu actitud", y hacen referencia a las directas del artista a raíz de su enfrentamiento con el presentador Alexander Otaola.