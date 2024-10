Aldo El Aldeano a El Taiger: "Lamento mucho lo que te pasó, asere"

El rapero cubano Aldo El Aldeano dejó a un lado sus viejas rencillas con El Taiger para sumarse a la ola de solidaridad que ha recibido el reguetonero tras conocerse que fue baleado el jueves en Miami.

Aldo compartió un mensaje en sus redes en el que le envía sus deseos de mejoría.

"Lamento mucho lo que te pasó, asere, ojalá te recuperes. Fuerza para ti, tus hijos, tu familia, tus amigos y tus seguidores", dijo.

Estos dos populares miembros del género urbano son los protagonistas de una fuerte tiradera en las redes que ha durado varios meses en la que no han faltado las ofensas y las burlas.

Hace apenas tres meses, Aldo lanzó una canción dedicada a El Taiger llamada Cosonga, en la que lo tildaba de comunista por sus constantes viajes a Cuba.

"Espero que lo disfruten y que Taigerman se quite de las drogas, también quisiera que ningún hermano mío se sienta mal por ser gordo", comentó el rapero en la descripción del video.

En abril, El Aldeano arremetía contra El Taiger en un mensaje en su cuenta en Instagram.

"Báñate, anda; báñate y ve e ingrésate que tus amigos no te van a decir esto, pero ingrésate, que estás enfermo. Estás abochornando a tu familia, a la que vive y a la que no. Báñate", dijo.

Días antes, el reguetonero lanzó un dardo envenenado en un video en directo en el que aseguró que Aldo se maquillaba para salir hablando en las redes porque ya estaba mayor.

"Unas pinturas y unas cosas, te estás maquillando para salir a hablar, porque eso es para los peloteros cuando le da el sol. El disfraz ese con el que saliste, Baconao. Fíjate si tú estas mayor que saliste maquillado como Baconao", dijo entre risas.

Otros representantes del género urbano como Chocolate, Ja Rulay y El Chulo, que en el pasado tuvieron conflictos con El Taiger, se han pronunciado a favor de su recuperación. El cantante está en estado crítico extremo, con muchos daños cerebrales y bajo respiración artificial.

"Yo muchas veces he estado tan arriba que he sentido que me falta el aire, casi casi que no puedo respirar, rápido busco la manera de escapar. El Taiger, tú puedes con eso y con más, tú eres la tranka, vamos, arriba una ola de oraciones, Dios y todo lo que existe ponga su mano", escribió El Rey de los Reparteros en su cuenta en Instagram.

Igual actitud adoptó Abel Díaz Rodríguez (El Chulo) quien le envió su apoyo, respeto y empatía.

"Lo más importante ahora mismo es que pases a un estado estable y que vivas para que puedas criar a tus hijas. Lamento que estés pasando por esta delicada situación. Nunca olvides que la fuerza interior que tienes es más grande que cualquier desafío que enfrentes", expresó.