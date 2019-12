Enrique Iglesias se sincera sobre su relación con Julio Iglesias: "Durante 10 años no tuve contacto con mi padre"

Publicado el Lunes, 2 Diciembre, 2019 - 13:22 (GMT-4)

Para nadie es un secreto que Enrique Iglesias y su padre Julio Iglesias tienen una relación complicada.

Durante los años mucho se ha hablado sobre una supuesta enemistad entre ellos que nadie se ha molestado en desmentir. Hasta ahora.

El intérprete de Súbeme la radio ha dado una entrevista a Icon donde no ha tenido ningún problema en contar la verdad sobre el vínculo con su padre y también mostrar su lado más cercano hablando de los sacrificios que le ha supuesto llegar al estrellato por su cuenta.

Enrique relató que recientemente tuvo una "conversación muy bonita" con su padre después de que una película que estaba viendo le conmoviera e impulsara a llamarle.

"Enseguida descolgó el teléfono. Estaba bien de ánimo. Fue una de esas conversaciones en las que eres consciente de que eres especial. Me reconfortó mucho", dijo Enrique. Pero después de contar esta anécdota reciente, relató los momentos más difíciles que vivió en el pasado con su familia.

Cuando tenía tan solo 18 años, decidió separarse de ellos para labrarse una carrera por su cuenta, lo que le llevó a no tener ningún contacto con su padre durante 10 años.

Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba mucha fuerza

No fue hasta el año 2005, cuando su abuelo falleció y él tenía 30 años, que retomaron el contacto. "Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba mucha fuerza. Y sobre todo perseguía el objetivo de hacerlo a mi manera", contó sobre el periodo en el que estuvieron distanciados.

Sobre esta época reflexionó durante la conversación con el citado medio: "Ahora lo pienso más. Lloré mucho en el inicio. Hubo un momento en particular cuando me fui a San Francisco a mezclar mi primer disco. Estuve un mes allí y recuerdo regresar al hotel, estar ahí solo y ponerme a llorar. Recuerdo pensar: '¿Que estoy haciendo? He perdido el contacto con mi familia por completo'. Afectó a todo. Sobre todo con mi padre, pero también con el resto de la familia".

Es mi padre y lo respeto con toda mi alma

Pero todo esto ha quedado en el pasado, porque a pesar de la distancia y los momentos complicados que han vivido ahora se tienen mucho respeto. "Más ahora que hace 25 años. Es mi padre y lo quiero con toda mi alma. Lo respeto y lo admiro. Hasta en parte entiendo las cosas que ha hecho en su carrera y en su vida", se sinceró el cantante de Bailando.

En cuanto a su trayectoria en el mundo de la música, tiene claro que ser hijo de Julio Iglesias tiene sus ventajas, pero que nadie le ha regalado nada. "Que la gente diga que yo lo he conseguido todo por mi padre me parece ignorante. Es imposible triunfar en este negocio si no tienes canciones que conecten con el público. Es imposible que alguien triunfe porque su padre diga: 'Quiero que mi hijo sea un cantante famoso'", alegó durante la entrevista, una de las más íntimas del cantante, que desde que se convirtió en padre ha dejado de lado el hermetismo para abrirse más con respecto a su faceta personal.