Enrique Iglesias y Tekashi 6ix9ine preocupados por la salud de El Taiger: "Papá Dios él está en tus manos"

Las muestras de apoyo y solidaridad con El Taiger, quien permanece reportado de grave tras el disparo que recibió en la cabeza, continúan llegando y no solo de artistas y fanáticos cubanos, también Enrique Iglesias y Tekashi 6ix9ine se mostraron preocupados por su salud.

En una de sus stories de Instagram, el cantante y compositor cubano Descemer Bueno compartió que recibió una llamada del artista español interesado por cómo se encuentra el reguetonero.

Captura Instagram / Descemer Bueno

“Ayer me llamó Enrique muy preocupado por la crítica situación de salud de José, me di cuenta que no solo los cubanos estamos con el Taiger, el gremio artístico está pendiente a su pronta recuperación. Esta canción la escribimos ese día y compartimos tu gran talento. Ahora esperamos con fe a que vuelvas a seguir regalándonos tus letras y melodías”, escribió Descemer junto al fragmento del tema “El Ignorante”.

En esa misma sección efímera de Instagram, Tekashi 6ix9ine compartió una foto junto a El Taiger.

“Papá Dios él está en tus manos”, escribió el rapero neoyorkino junto a estas palabras que tantos familiares, amigos, colegas en la música y fanáticos del reguetonero han repetido en los últimos días.

Captura Instagram / Tekashi 6ix9ine

Este sábado la condición de salud de El Taiger no ha sufrido cambios, se mantiene en estado grave en el Jackson Memorial Hospital de Miami.