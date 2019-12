Actriz cubana Aylín Mujica regresa a las telenovelas en México después de años en EEUU

Publicado el Viernes, 6 Diciembre, 2019 - 16:50 (GMT-4)

La actriz cubana Aylín Mujica está de regreso en el país que le abrió las puertas y que impulsó su carrera profesional en los años noventa. Después de años viviendo en Estados Unidos, la artista se mudó nuevamente a México para filmar una telenovela.

"Televisa fue la primera empresa que me abrió las puertas cuando llegué a este país y sigo muy agradecida con ello, me siento en casa otra vez, con muchísimo cariño me han recibido", dijo a Mezcal TV.

La cubana forma parte del elenco de la telenovela Como tú no hay dos, que coquetea con el terreno de la comedia y que cuenta "una historia maravillosa" en la que también participan los actores Adrián Uribe, Claudia Martín, Gerardo Murguía y Mayra Rojas.

No ad for you

Sobre su regreso a México después de trabajar tantos años en Miami, la actriz dijo: "Siento rarísimo, pero es que yo me fui con mucho cariño, por las circunstancias uno va cambiando de empresas, pero no quiere decir eso, en mi caso, que me voy peleada con las empresas".

Mujica, que ha marcado su carrera actoral por interpretar a villanas de telenovela, debutó en 1995 en México con La dueña, y tiene en su currículum producciones como Marina (2006), Sin senos no hay paraíso (2008), Aurora (2010), Corazón valiente (2012) y La bella y las bestias (2018), esta última de Univisión.