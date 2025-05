Coralita Veloz fue sometida a una operación de urgencia en Miami

Vídeos relacionados:

La reconocida actriz cubana Coralita Veloz, figura emblemática del teatro, la televisión y el cine de la Isla, fue sometida a una operación quirúrgica de urgencia en Miami, tras sufrir una caída doméstica que derivó en una fractura grave del hombro derecho.

La intervención, realizada el pasado 23 de abril en un hospital de la ciudad, fue imprescindible para evitar la pérdida total de movilidad en su brazo.

Todo comenzó de manera inesperada en la mañana del 10 de abril, en un día normal. Coralita, de 75 años, salió al portal de su casa para despedir a su nieto Iré cuando un resbalón la lanzó al suelo, en una aparatosa caída.

Según narró su hija, la también actriz y conductora María Karla Rivero Veloz (Maka) en su canal de YouTube "La Casa de Maka", su mamá fue llevada al hospital, donde los médicos, en una primera evaluación, descartaron la necesidad de cirugía.

Recomendaciones estándar -reposo, analgésicos y seguimiento ortopédico- marcaron el inicio de una espera que solo aumentó la preocupación de su familia. Con el paso de los días el dolor no cesaba, sin señales de mejoría.

Ante la falta de respuestas, Maka la llevó a un especialista en hombros en el hospital Kendall, quien les dio un diagnóstico rotundo: había que operar de inmediato.

"El ortopédico le dijo: 'Tienes la opción de no operarte, en dos meses se te va a quitar todo el dolor, pero no vas a poder hacer más nada con ese brazo'", detalló María Karla.

"Ella se puso muy nerviosa y yo la entiendo, porque si le hubieran dicho: 'La próxima semana te opero', tienes unos días para pensarlo. Pero si en la tarde te dicen: 'A las seis de la mañana ingresas...'. El problema es que esa fractura no podía seguir esperando", agregó.

La cirugía fue bajo anestesia general y duró más de una hora. El cirujano le colocó una placa metálica con varios tornillos para corregir la fractura. Aunque la recuperación ha sido dolorosa y la herida quirúrgica es grande, la operación fue un éxito.

"Estoy atornillada", bromeó Coralita, quien enfrentó el proceso con gran entereza, y ahora muestra mucho ánimo, disciplina y fuerza de voluntad para realizar las terapias.

Madre e hija agradecieron públicamente a todos los amigos, familiares y seguidores, muchos de ellos desde Cuba, que han estado pendientes de la salud de la veterana actriz.

"Cuando uno está en una situación así, es que sabe la familia que tiene. Qué linda familia tengo, qué lindos amigos tengo. Esto sí me sirve de verdad, para que se me quite el dolor", afirmó.

Maka explicó que la familia decidió no hacer pública la noticia de la cirugía inmediatamente para evitar alarmas innecesarias mientras se aseguraban de que su estado estuviera bajo control.

Ahora, con la operación realizada y el peligro superado, han querido compartir lo ocurrido como una forma de agradecimiento a quienes han acompañado el proceso desde el afecto y la preocupación sincera.

Coralita Veloz es una de las figuras más queridas y respetadas del arte cubano. Su legado abarca generaciones de espectadores que la recuerdan por su versatilidad escénica, su carisma y su entrega al oficio.

Aunque esta etapa ha sido particularmente difícil, quienes la conocen no dudan de que su fortaleza, sumada al respaldo familiar y médico, le permitirá superar el reto y regresar a su vida cotidiana con la dignidad que siempre ha llevado por delante.

A medida que avance su recuperación, se espera que Coralita comparta nuevas actualizaciones desde el espacio digital que mantiene junto a su hija, donde miles de seguidores esperan noticias alentadoras de esta leyenda viva de la escena cubana.

