Fallece la cantante del grupo Roxette, Marie Fredriksson, a los 61 años

Publicado el Martes, 10 Diciembre, 2019 - 07:49 (GMT-4)

La cantante sueca Marie Fredriksson, voz principal del mítico grupo Roxette, falleció este lunes 9 de diciembre a los 61 años de edad a causa de un cáncer cerebral que padecía desde 2002.

La noticia fue confirmada por los perfiles oficiales de la agrupación mediante un comunicado en el que, además de repasar la excelente trayectoria musical de la artista, se habla de su gran espíritu de superación durante su larga lucha contra la enfermedad.

"En 2002, Marie fue diagnosticada con un tumor cerebral severo, recibiendo un tratamiento agresivo que tuvo su efecto pero finalmente tuvo éxito. Gracias a su fuerte espíritu de lucha, Marie pudo comenzar un gradual regreso a los escenarios en 2009. La segunda vuelta de Roxette vino con varios álbumes nuevos y giras que nuevamente pusieron al dúo frente a la multitud gritando, sonriendo y llorando en todo el mundo... Pero en 2016, el espectáculo finalmente terminó cuando los médicos de Marie le aconsejaron que dejara de hacer giras y se concentrara en su salud", son algunos de los textos que se pueden leer en el mensaje.

Además del comunicado, quien fuese su compañero de dúo, el cantante y compositor sueco Per Gessle, le ha dedicado unas hermosas palabras en una publicación:

"El tiempo pasa tan rápido. No hace tanto tiempo que pasamos días y noches en mi pequeño departamento compartiendo sueños imposibles. ¡Y qué sueño llegamos a compartir! Me siento honrado de haber conocido tu talento y generosidad. Todo mi amor va para ti y tu familia. Las cosas jamas serán las mismas", escribió.

Las redes sociales de Roxette también se han vestido de luto en memoria de la artista.

La música de Roxette ha sido una de las más populares desde finales de los años 80 hasta hoy. Con más de 80 millones de discos y sencillo vendidos, el dúo sueco enamoró al mundo con canciones como Listen to your heart, Spending my time, Fading like a flower o It must have been love.