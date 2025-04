Trump firma decreto para evitar precios excesivos en conciertos y shows

Donald Trump Foto © X / The White House

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump firmó un decreto con el objetivo de frenar la especulación en los precios de boletos para conciertos y espectáculos en vivo.

La medida busca garantizar precios justos para los consumidores y combatir las prácticas abusivas de reventa mediante la aplicación rigurosa de leyes ya existentes.

Lo más leído hoy:

El decreto instruye a la Comisión Federal de Comercio (FTC) a colaborar con la secretaria de Justicia, Pam Bondi, para hacer cumplir las leyes de competencia en el sector del entretenimiento. Además, enfatiza la necesidad de transparencia en todas las etapas del proceso de compra de entradas.

Durante la firma en el Despacho Oval, Trump estuvo acompañado por el músico Kid Rock, quien ha manifestado su preocupación sobre el tema durante años.

"He hablado con él a lo largo de los años sobre ello y le molesta", comentó Trump. "Molesta a muchos otros artistas. Salen con una entrada de US$ 100 y se vende por US$ 2,000 la noche siguiente".

Kid Rock declaró que su deseo es que los aficionados tengan precios de entradas justos para que puedan disfrutar de más espectáculos.

"Me gustaría bajar el precio de mis boletos, pero si los pongo bajos, estos bots se los comen enseguida y las revenden por cientos de dólares más y yo solo estoy haciendo ricos a estos malos actores", señaló.

El decreto presidencial refuerza la aplicación de la ley Better Online Ticket Sales (BOTS) de 2016, que permite a la FTC actuar contra individuos y empresas que utilizan bots para acaparar entradas al por mayor y revenderlas a precios inflados.

Este problema cobró especial relevancia durante la gira "Eras Tour" de Taylor Swift en 2022, cuando los precios de reventa alcanzaron cifras astronómicas. Ello generó críticas de legisladores que acusaron a la web de venta de entradas Ticketmaster de funcionar como un monopolio dentro de la industria del entretenimiento.

El año pasado, el Departamento de Justicia, junto a 30 fiscales generales de diferentes estados y distritos, presentó una demanda antimonopolio contra Live Nation, la empresa matriz de Ticketmaster.

Ahora Live Nation declara que apoya la nueva medida de Trump para garantizar la transparencia y accesibilidad en la compra de boletos.

El decreto de Trump también busca continuar con los esfuerzos iniciados durante la administración Biden, que en diciembre pasado estableció una norma definitiva prohibiendo comisiones ocultas por "conveniencia" o "servicio" en la venta de entradas.

La industria del entretenimiento en vivo y conciertos en Estados Unidos tiene un impacto económico estimado en US$ 132,600 millones y genera más de 913,000 empleos, según datos de 2019 de Oxford Economics.

Preguntas frecuentes sobre el decreto de Trump para regular precios en conciertos