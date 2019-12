Vin Diesel enciende Instagram con su atrevida versión de la obra del plátano pegado con cinta adhesiva

Publicado el Viernes, 13 Diciembre, 2019 - 12:19 (GMT-4)

Vin Diesel se ha sumado a la furia de memes en las redes que ha desencadenado la obra titulada Comedian del artista italiano Maurizio Cattalan que causó sensación en Art Basel Miami y que consistía en un plátano pegado a la pared con cinta adhesiva gris.

El famoso actor estadunidense ha querido brindar su propia versión de la obra, la cual que se vendió en 120.000 dólares, y ha subido la temperatura de Instagram al compartir una imagen en la que aparece con el torso desnudo y tapado solamente con una sábana blanca que tenía una banana similar pegada con cinta en un lugar, digamos, un tanto sugerente.

La estrella de Rápido y Furioso, además de presumir de abdominales de infarto a sus 52 años, ha recolectado más de un millón de 'me gustas' en apenas unas horas y desatado una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes han caído rendidos ante la sexy escena y fisionomía del artista.

"Me encanta la foto del banano", "Bájate un poco más la toalla, no nos haga sufrir", "Te compro ese plátano y me lo como", "Dios mío, qué hombre", "Esa obra la puedes vender por más" o "Quiero imaginar que me estás diciendo algo ahora mismo", son algunos de los comentarios que aparecen en la publicación.

La fotografía de Vin Diesel fue tomada por el director cinematográfico Michael Muller, quien también publicó la imagen en su cuenta de Instagram.

Comedian fue una de las 'piezas' que se exhibieron el pasado fin de semana en la pared exterior de la galería de Emmanuel Perrotin en Art Basel Miami. La propuesta de Maurizio Cattalan, quien lleva más de 40 años ejerciendo en el mundo del arte, fue vendida por 120 mil dólares y tuvo un final inesperado.

El plátano fue digerido sin autorización por el artista estadounidense David Datuna frente a una multitud de espectadores y tituló su performance Hungry Artist o Artista hambriento.