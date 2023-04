Cubana Lisandra Delgado revela qué pasó con Vin Diesel durante rodaje de "Rápido y Furioso 8" en La Habana

La actriz y modelo cubana Lisandra Delgado, que integró el elenco de Rápido y Furioso 8, reveló qué pasó con el actor Vin Diesel durante el rodaje del filme en La Habana, en 2017.

En el programa La hora de Carlos. Live, contó al presentador Carlos Otero la pasada semana que llevó a Vin Diesel a una fiesta en Cuba, de la que se escaparon y él le hizo propuesta romántica, pero ella, en ese entonces, tenía pareja.

En una entrevista llena de anécdotas sobre su vida, la ex reina de belleza de Miss Grand International en Vietnam (2017), radicada en Miami, narró que luego de ser seleccionada para integrar el elenco del filme, se fue de fiesta con -nada más y nada menos que- Vin Diesel.

“Él me preguntó cómo es Cuba y yo le dije ‘fiesta y gozadera’. 'Llévame a una fiesta' y [yo pensé] ¿hay que fugarnos de los de seguridad? Hay que fugarnos. Él salió por atrás, yo renté un carro, lo recogí y me lo llevé”, dijo Lisandra Delgado.

A la fiesta fue junto con el intérprete de Dominic Toretto en la saga cinematográfica y acompañada asimismo de su guardia de seguridad personal, contó.

Ante la curiosidad de Carlos Otero, Delgado aseguró que "le disparó" pero tenía pareja en ese momento.

"Sí, me disparó, pero yo tenía pareja en Cuba, cosa de la que me arrepiento grandemente. Yo estaba enamorada y le dije con estas palabras que tenía pareja", reveló ante las cámaras.

El actor de Hollywood quedó encantado con la fiesta cubana a tal punto que invitó a la agrupación Buena Vista Social Club, que pasó tres días en su apartamento porque no quería que se fueran.

Aunque el primer encuentro no fue muy prometedor -pues ella dice que la miró con escepticismo como pensando "¿Esta cucaracha qué papel va a hacer?"-, Diesel quedó impresionado con la belleza de la modelo.

Además, resultó ser muy "humilde" y "jodedor" y entre los dos se produjo una buena química.

Delgado reveló que fue tratada como una integrante más del equipo estadounidense y su camerino resultó estar junto al de Vin Diesel y del de Michelle Rodríguez.

A pesar de no estar incluida en el listado inicial para el casting y de haber hecho la prueba sin prepararse apenas, su debut en el cine con la franquicia la llevó a tener no una, sino tres escenas en el filme, a petición de Diesel.

La joven no dejó de agradecer a su directora de casting, Libia Batista, quien la formó profesionalmente y la ayudó a presentarse al de Rápido y Furioso.

Pero no todo ha sido color de rosas para Delgado. La actriz no pudo estar en el estreno de la película aunque fue invitada por Universal Pictures, porque las autoridades cubanas no le dieron la invitación y su visa, que tramitó personalmente, fue rechazada.

Otro de los momentos memorables de la entrevista fue cuando afirmó que el gobierno cubano le quitó su "derecho de taquilla" a pesar de tener su contrato laboral.

En su testimonio dijo que le pagaron 8,000 dólares pero no percibió otras ganancias porque el gobierno cubano obligó a Universal a quitarle los ingresos que generara a partir del éxito del filme en los cines.

Ese fue el momento en que decidió irse de Cuba, dijo. Y a su llegada a Miami hace cuatro años, se enteró de una fiesta a propósito de la premier de Rápido y Furioso 9 y logró colarse en celebración.

En la fiesta recibió un caluroso recibimiento de los actores con los que compartió set en Cuba. Diesel la cargó y le dijo que estaba orgulloso de ella.