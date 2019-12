Will Smith, Martin Lawrence, LeBron James, CC Sabathia y Chance The Rapper se unen en proyecto único para HBO

Publicado el Martes, 17 Diciembre, 2019 - 07:20 (GMT-4)

El actor, productor y cantante Will Smith sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al compartir una imagen en la que aparece posando junto al también actor Martin Lawrence, el jugador de baloncesto de la NBA LeBron James, el beisbolista de los Yankees de Nueva York CC Sabathia y el rapero y activista Chance The Rapper.

Este encuentro ha tenido lugar gracias a que las estrellas estadounidenses Will Smith, Martin Lawrence, CC Sabathia y Chance The Rapper han sido los protagonistas de un nuevo episodio de la popular serie The Shop: Uninterrupted de la cadena HBO, cual está auspiciada por LeBron James.

Dicha unión ha dado lugar a un grupo de invitados de alto nivel nunca antes visto en el programa, en la que el deporte, la música, las historias y la comedia se convirtieron en el plato principal.

El episodio salió al aire el pasado sábado 14 de diciembre por HBO y en él se puede apreciar como dentro de lo que parece ser una barbería, escenario principal del programa, Will Smith, Martin Lawrence, CC Sabathia y Chance The Rapper conversan e intercambian anécdotas con LeBron James como si de una reunión de amigos se tratara.

The Shop: Uninterrupted es una creación de LeBron James y el empresario Maverick Carter. Parte de su éxito radica en que cada uno de sus capítulos están producidos sin apenas guión y cuentan con la participación de grandes personalidades tanto del mundo del deporte como del espectáculo.