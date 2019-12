Bruno Rodríguez dice que Cuba y EE.UU pueden convivir dentro de sus diferencias pero que la Isla no admitirá 'chantaje'

Publicado el Jueves, 19 Diciembre, 2019 - 08:24 (GMT-4)

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo este miércoles que “ha quedado demostrado que los gobiernos de Cuba y Estados Unidos pueden convivir dentro de sus diferencias”.

Las declaraciones, hechas en el marco del cuarto Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional, aludieron a los cinco años recién cumplidos de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

No obstante, Rodríguez, apuntó que el Gobierno de la Isla no se amedrenta “bajo amenazas de ninguna naturaleza”, y advirtió que no admitirá “chantaje alguno tampoco en el plano diplomático”.

El canciller cubano aprovechó para culpar nuevamente al "brutal de un bloqueo genocida” de que no haya un mejor curso en las relaciones.

El Canciller apuntó, además, que la administración estadounidense ha emprendido una “Cruzada” contra la cooperación médica cubana en distintas latitudes, lo que calificó de “acto aborrecible que priva a decenas de miles de personas del acceso a estos servicios”.

No obstante, no precisó por qué Estados Unidos u otros gobiernos han condenado las misiones médicas cubanas, respaldadas en el creciente número de testimonios de médicos que han pasado por ellas y han denunciado las condiciones abusivas de los convenios.

En el plano económico, Bruno Rodríguez criticó que “se aplican también medidas no convencionales contra el suministro de combustible a la Isla”.

En referencia a las recientes protestas sociales en América Latina, el canciller cubano dijo que "hay una coyuntura internacional compleja en la cual hay una tendencia progresista irreversible, y la Revolución cubana ha tenido y va a seguir teniendo un peso más allá de las dimensiones de la Isla".

"El mundo reconoce que la Revolución cubana juega un papel especial en su simbolismo, en su capacidad de influencia política, su firmeza, su actitud siempre ética, al punto de que el país norteamericano se ve obligado a echarle a la Isla la culpa de todos los males", manifestó.

"El mundo avanza inevitablemente hacia un sistema de relaciones internacionales más multilateral, frente al intento de Estados Unidos de imponer un orden unilateral, supremacista, que la historia ya ha ido sacando del juego", concluyó.

Las declaraciones de Bruno Rodríguez llegan luego de que a finales de la pasada semana, el diplomático cubano Carlos Fernández de Cossío asegurara a la la agencia AFP que Cuba está preparada para una ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, aunque precisó que no es ese el deseo de la Isla. El alto funcionario lamentó la "erosión progresiva" de las relaciones bilaterales, al tiempo que calificó de hipócrita a la Casa Blanca porque apoya a los regímenes más brutales del planeta.

Las declaraciones tanto de Fernández de Cossío como de Bruno Rodríguez se producen tras un creciente deterioro de las relaciones, que han puesto contra la pared el acercamiento entre el expresidente Barack Obama, y el gobernante Raúl Castro, iniciado el 17 de diciembre de 2014, un período conocido como "deshielo" entre Cuba y Estados Unidos después de décadas sin tener relaciones diplomáticas.