Eligen a un cubano como el mejor coleccionista de arte moderno del mundo

Publicado el Miércoles, 25 Diciembre, 2019 - 11:54 (GMT-4)

El mejor coleccionista de arte moderno del mundo es un multimillonario cubano y se nombra Roberto Polo.

La revista Metropolitan Magazine New York lo ha seleccionado como uno de los dos Top Art Collectors en el raking «Best of 2019», título que comparte con el coleccionista de arte moderno y contemporáneo Steve Tananbaum.

"Este reconocimiento llega en un momento muy especial para mí y desde una ciudad, Nueva York, a la que ha estado muy íntimamente ligado durante muchos años. Recibo el galardón el mismo año en que se ha abierto en Toledo el museo que lleva mi nombre", dijo el cubano cuando supo la noticia.

"Todo esto me parece un sueño hecho realidad. Raramente en la vida uno alcanza estos niveles de reconocimiento. Me he esforzado mucho por internacionalizar esta colección y la ciudad que la acoge, Toledo", añadió.

Polo nació en La Habana el 20 de agosto de 1951. Ha vivido en ciudades como Nueva York, París o Bruselas, pero en estos momentos, a sus 67 años, decidió instalarse en la ciudad española de Toledo.

Cuentan que el coleccionista y mecenas cubano fue catalogado como un «prodigio del arte» a los 14 años en Estados Unidos.

Graduado de bellas artes, historia del arte y filosofía en la Corcoran School of Art y en la American University de Washington D.C., y también en Columbia University Graduate School de Nueva York, Polo comenzó a acaparar piezas de arte desde muy joven, y hoy tiene una colección de más de 7.000 obras que incluyen las bellas artes, las artes decorativas, el diseño, piedras preciosas y joyas históricas.

En una entrevista con la publicación Uppers, Polo confesó que se he enamorado de muchas obras de arte a lo largo de su vida.

"Tampoco podría decir cuál es mi obra favorita. Cada una es importante por una razón. Las que me dan especial satisfacción son las que he descubierto porque nadie más ha sabido identificarlas. También me gusta valorar, crear una conciencia sobre artistas que son muy importantes pero que por alguna razón han caído en el olvido", sostuvo.

Polo donó gran parte de su colección al Museo Convento de Santa Fe, en Toledo. La decisión de llevar sus obras a esa ciudad es por lo que esta significa en su vida: "Tuve una propuesta por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y me quedé impresionado con su profesionalidad. También por todo lo que significa Toledo para mí desde el punto de vista intelectual y artístico, como la importancia de El Greco, el hecho de que la pintura flamenca de los Países Bajos aterrizase aquí por primera vez...", dijo.

A sus 67 años, Polo confiesa que tiene muchas ganas de vivir, de hacer cosas.

"Me hago análisis dos veces al año y los médicos siempre me han dicho que soy un fenómeno. Si la escala de testosterona es de 0 a 10 yo hace unos meses tenía 16. Mi libido es alta. Siempre he sido muy sano y disciplinado. Cuando estaba en la cárcel me hacía 1.200 flexiones todas las mañanas, 1.000 abdominales, era una manera de sobrevivir y de vencer a los que me querían robar mi libertad. No bebo, no me drogo y hago deporte. Además soy un hombre bueno, mi honestidad, mi transparencia total, mi franqueza es lo que le molesta a los demás".