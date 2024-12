Betsy Remedios, cubana que brilló en Got Talent España 2022, narra el dolor de dejar la familia atrás

Para Betsy Remedios, reconocida por su participación en Got Talent España 2022, donde deslumbró con su voz, dejar Cuba fue una de las decisiones más difíciles de su vida, no solo por el sacrificio de emigrar, sino también por el dolor de abandonar a sus seres más queridos, una experiencia profundamente desgarradora.

“Lo más triste que tuve que hacer fue irme sin despedirme de mis padres, sin poderles dar un último abrazo, un último beso. El dejarlo todo atrás es un dolor que cargamos todos los que nos vamos”, confesó Remedios a la plataforma elToque.

Señaló que dejó a su familia en Holguín para radicarse en Matanzas, antes de enfrentar la difícil decisión de emigrar.

La realidad económica y social de Cuba, sumada a los eventos del 27 de noviembre de 2020 y del 11 de julio de 2021, además de la falta de oportunidades, la llevaron a “tocar fondo”, enfrentándose al dilema de permanecer en la isla o buscar un futuro fuera.

La travesía no fue sencilla: inició su recorrido hacia Europa a través de Serbia, pasando por Macedonia y Grecia junto a otros migrantes.

La experiencia en los campamentos de refugiados marcó profundamente su visión de la vida: “No le deseo esa experiencia a nadie. Muchas veces te preguntas qué estás haciendo con tu vida o qué quiere Dios de ti”, comentó, recordando los días de incertidumbre y sufrimiento.

En España, Betsy encontró nuevas oportunidades, aunque también enfrentó numerosos desafíos, ya que inicialmente tuvo que desempeñar trabajos ajenos a la música y a su formación universitaria en economía, como dependienta de supermercado, limpiando calamares o cortando merluza.

Sin embargo, su amor por el arte nunca desapareció: “Yo le canto a mis clientes en la tienda; mi jefa incluso me compró un equipo de música para que pueda hacerlo”, explicó, dejando claro que la música siempre ha sido su refugio y motor.

A pesar de los obstáculos, la joven cubana no se arrepiente de su participación en Got Talent en el año 2022, experiencia que describe como “una inyección de vida”.

Aunque no ganó, el concurso le permitió compartir su talento con una audiencia internacional y proyectar su sueño de vivir de la música: “Sé que dentro de cinco años no estaré en el mismo lugar. Los sueños hay que trabajarlos, y aunque me cierren las puertas, yo seguiré tocando ventanas”.

El dolor de dejar a su familia en Cuba sigue presente en cada uno de sus días: “Cuando pienso en regresar, sé que será difícil. Muchos amigos ya no estarán, y la situación sigue siendo dura para los que quiero ayudar desde aquí”.

“Dejar tus seres queridos, el dejarlo todo, digo que es un dolor con el que cargamos todos. Cada vez que veo a mi abuela, mi papá me dice ‘bueno, te la voy a quitar, no vayas a empezar a llorar’. Siempre digo que aunque ría, lloro”, expresó.

Sin embargo, ella mantiene la esperanza de un futuro mejor para Cuba, y personalmente, está convencida de que la música será siempre su camino y su propósito.

