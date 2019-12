Cubano conquista la montaña más alta de América

Publicado el Jueves, 26 Diciembre, 2019 - 07:50 (GMT-4)

El cubano Yandy Núnez Martínez alcanzó este miércoles la cima del Aconcagua, la montaña más alta de América situada en Argentina.

Su mujer y su hijo, de dos años, fueron una de sus fuentes de inspiración para completar esta hazaña. En su perfil de Facebook, explicó que en la mochila llevaba el regalo para su retoño Yngvi, quien cumple años este 27 de diciembre.

"No lo podía defraudar no haciendo cumbre, ya que mi regalo estaba en la cima hacia él. Esta cumbre se la dedico totalmente a mi hijo Yngvi, ya que no estaré a su lado en su segundo cumpleaños, y a mi mujer por todo su apoyo en mis aventuras", aseguró.

Núnez Martínez llegó a la cima a la 1:30 de la tarde, momento en que gritó de felicidad. "Desde la cima de América, desde el Aconcagua a 6962 metros, tu papá te envía tu regalo y tus felicitaciones de cumpleaños. Por dentro me dije no te defraudé no te defraudé, lo conseguí. Te mando un beso mi hijo", escribió en el post.

Este cubano relató en la citada red social el recorrido que le llevó hasta la cima, así como los momentos que vivió en el campamento base del Aconcagua.

Su reto para el venidero 2020 es el Everest. De hecho se encuentra buscando patrocinadores para que "la bandera cubana brille en la cima del mundo".