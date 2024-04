Broma de un cubano a sus padres se vuelve viral: "Reuní dinero y pienso invertirlo en Cuba"

Un cubano residente en Miami le hizo una broma a sus padres y se volvió viral en TikTok, donde el vídeo roza los cien mil reproducciones.

El protagonista es Deivis Nuñez (@deivis_nunez) que reunió a sus padres en el salón de su casa para contarles que se iba para Cuba definitivamente para montar su negocio allí.

"No sabía como decírselo porque sé que se va a formar problema, que saque pasaje para Cuba la semana que viene porque me voy definitivo. Reuní un dinero y pienso invertir dinero allá", les dice Deivis a sus padres totalmente serio para incredulidad de sus progenitores.

Al oír la idea de su hijo, su padre lo primero que le dice es: "El gorrito ese ya te dio mal pensamiento. ¿Qué vas a hacer tú en Cuba?".

Mientras tanto, su madre reacciona diciendo: "¿En que vas a invertir tú? Vamos a empezar por ahí. Suelta el gorro ese, que es lo que dice tu papá, que es tremenda mala influencia con el gorro ese de la Cintumbare", haciendo alusión a la polémica influencer cubana.

"Escuchen, yo pienso, invertir en un panelito. Ustedes no me escuchan y tampoco me convencen. Aquí en Estados Unidos hay que trabajar cantidad y todo es pagar facturas. En Cuba se vive mejor", insiste Deivis, para consternación de sus padres.

El vídeo acaba con el padre de Deivis de pie enfadado asegurándole a su hijo que su dinero no lo va a tocar.

No sabemos como reaccionaron sus padres al enterarse que todo fue una broma, pero a los usuarios les ha encantado la broma y cómo respondieron sus padres.

"Con el gorro de la Cintumbare no lo vi venir", "Ya cuando vi al puro parado sabia que el final iba a ser épico", "Te quedo super bien jajajaj el gorrito te esta haciendo daño como dice tu mamá", "Jajaja como me he reído", "Que gracioso como el papá salto" o "Tremendo final", son algunos de los comentarios que se leen junto al vídeo de la broma.