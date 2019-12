Despiden a migrante cubana de su trabajo en México por denunciar falta de sueldo en programa federal

Publicado el Viernes, 27 Diciembre, 2019 - 15:07 (GMT-4)

Una migrante cubana que se encuentra en la ciudad mexicana de Tapachula, en el estado de Chiapas, fue despedida de su trabajo en el programa Emergencia Social por haber denunciado atrasos en el pago de su salario.

María del Carmen Díaz Rodríguez realizaba una labor de apoyo a ese programa federal, el cual contrata a extranjeros para desarrollar actividades en los municipios. Sin embargo, fue despedida de manera abrupta e incluso le dejaron de abonar cinco días de trabajo.

Según denunció al portal Quadratín Chiapas, el incidente se originó luego de que ella criticara en un medio de prensa la demora en los pagos. Eso “le cayó mal a la titular del programa federal, Mara Pérez”, y fue echada de su puesto.

“Me informó que no podía continuar en el trabajo porque yo había hecho una entrevista con los periodistas denunciando que había demorado el pago y que no nos habían pagado. Me dijo que no podía seguir laborando, porque era algo malo lo que había hecho, que eso no se debía hacer”, precisó.

“Cuando le pregunto que si dentro de nuestros derechos no está expresar lo que pensamos y sentimos, me dijo que no, que acá en este país no se permite eso”, añadió.

Díaz Rodríguez anunció que acudirá a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para plantear su queja.

La mujer lleva más de ocho meses en Tapachula esperando sus documentos por parte del Instituto Nacional de Migración (INM). Tras quedar sin empleo, solicitó al gobierno federal ser reinstalada, para poder seguir laborando en México.

En el programa Emergencia Social ganaba más de 4.000 pesos mexicanos, con lo cual pagaba la renta y compraba los alimentos.