Detienen a otros dos cubanos por pelea viral contra mexicanos en Cancún

Dos ciudadanos cubanos fueron detenidos este martes en Cancún tras ser identificados como presuntos participantes en una agresión que quedó grabada en video y provocó una fuerte reacción en redes sociales durante los últimos días.

De acuerdo con el medio local Novedades Quintana Roo, la captura ocurrió frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicadas en la avenida Nader, en la Supermanzana 5, luego de un operativo de seguimiento realizado por la Policía Municipal con apoyo del sistema de videovigilancia C5.

Según reportes adicionales, los detenidos estarían vinculados a una pelea ocurrida el pasado domingo por la noche en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Cancún, sobre la avenida Bonampak. Las imágenes difundidas en redes muestran a varios hombres enfrentándose físicamente en el camellón central de la vía, en una escena que generó indignación entre residentes y usuarios de internet.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades localizaron a los sospechosos alrededor de las 3:00 de la tarde y procedieron a su arresto sin que se reportara uso de la fuerza. Posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica.

Los reportes señalan que dos ciudadanos mexicanos resultaron agredidos durante el incidente. Además, en uno de los videos compartidos en redes sociales se observa a una mujer intentando intervenir para detener la pelea, aunque termina cayendo al suelo en medio del altercado.

La difusión masiva de las imágenes alimentó una intensa discusión en plataformas digitales, donde algunos usuarios expresaron preocupación por el incremento de episodios violentos en zonas turísticas de Cancún. Varias publicaciones también vincularon el caso con el impacto que este tipo de hechos puede tener sobre la imagen del principal destino turístico del estado de Quintana Roo.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los detenidos ni han informado si enfrentarán cargos formales por lesiones u otros delitos relacionados con la agresión.

El caso ha generado especial atención dentro de la comunidad cubana residente en Cancún, una de las más numerosas entre los extranjeros que viven en esa ciudad mexicana, debido a que el incidente ha provocado comentarios y reacciones que trascienden a los involucrados y alcanzan a toda la comunidad migrante.

Este episodio es el tercero de alta visibilidad mediática en menos de dos meses que involucra a ciudadanos cubanos en altercados en Cancún. El 28 de mayo, la pareja cubana de Rigoberto y Yudelmis quedó bajo resguardo migratorio tras un operativo en la Supermanzana 23, luego de que un mexicano denunciara haber sido mordido por su perro y agredido físicamente.

En abril, vecinos de varias supermanzanas de Cancún protestaron frente al ayuntamiento de Benito Juárez exigiendo mayor seguridad e intervención del INM tras la difusión de otro video de una pelea con participación de cubanos.

La acumulación de incidentes ha abierto un debate público en Cancún sobre la situación migratoria de los cubanos residentes en la ciudad, mientras la comunidad cubana en México ha tomado posición pública ante estos casos. Con cuatro personas ahora bajo investigación y un nuevo video en circulación, las autoridades de Quintana Roo enfrentan la presión de resolver el caso con rapidez.