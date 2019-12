“Llegó el niño Jesús y Nicolás también”: el polémico mensaje navideño de Maduro a los niños venezolanos

Publicado el Viernes, 27 Diciembre, 2019 - 08:50 (GMT-4)

El presidente Nicolás Maduro ha publicado un polémico mensaje navideño en el que se compara con Jesucristo, en medio de una severa crisis económica que ha signado las tradicionales celebraciones de estos días en muchos hogares venezolanos.

En su cuenta de Twitter, el líder chavista compartió un video en el que se ve a niños de comunidades pobres recibiendo juguetes, junto con el mensaje: “Llegó el niño Jesús y Nicolás también, repartiendo sonrisas y alegría a los niños, niñas y a cada hogar de nuestra amada Patria. ¡Tienen todo mi amor y cariño infinito!”.

En el material, se ve a varios pequeños dándole las gracias no a Jesús, sino al gobernante. “Al presidente Nicolás Maduro le agradezco por lo que hizo hoy con todos los niños y conmigo, me alegra que me haya dado este regalo tan bonito”, dice una chica.

En otro mensaje en la misma red social, el dirigente expresó: “Hoy, los hogares de nuestra Patria recibieron con el nacimiento de nuestro Niño Dios el mejor regalo: la Paz y la unión de las familias. Deseo que esta hermandad prevalezca en cada uno de nosotros para seguir encarando con fuerza el futuro victorioso que nos espera. ¡Amén!”.

Estas publicaciones difieren mucho del mensaje navideño del Papa Francisco, quien esta semana pidió la intervención divina para reanimar al pueblo venezolano, y reconoció que está pasando por graves conflictos.

“Que el pequeño Niño de Belén (…) reanime al querido pueblo venezolano, probado largamente por tensiones políticas y sociales, y no le haga faltar el auxilio que necesita”, dijo el Pontífice durante su tradicional discurso Urbi et Orbi (a la ciudad y al mundo), frente a miles de fieles en la Ciudad del Vaticano.

Maduro continúa mostrando en las redes sociales una imagen edulcorada de su país, con frases que evocan la hermandad, la paz y la unión de las familias.

Este año el mandatario se adelantó a la Navidad, y en noviembre pronunció un discurso en la televisión en la que describió a Venezuela como “un país de tranquilidad”.

“Nada ni nadie nos va a quitar la felicidad y la Paz del pueblo, que recibe la Navidad con un país en tranquilidad y que se prepara para tener un año 2020 de desarrollo y prosperidad”, aseguró entonces.

Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. La escasez de alimentos y medicamentos así como de servicios básicos en Venezuela afecta a toda la población, pero fundamentalmente a los niños, que enfrentan un riesgo creciente de desnutrición.

Un reciente estudio realizado por Cáritas en Caracas y otros cinco estados descubrió que el 16 por ciento de los menores de cinco años sufren de desnutrición aguda, y que casi el doble de los menores evaluados presenta bajas tasas de crecimiento para su edad.

Entre 2013 y 2018, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 13 por ciento de la población infantil a nivel nacional sufría de desnutrición.