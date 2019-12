Orlando Ortega confiesa que cuando salió de Cuba estuvo al borde de la depresión

Publicado el Viernes, 27 Diciembre, 2019 - 08:25 (GMT-4)

El atleta cubano nacionalizado español Orlando Ortega habló de los duros momentos que vivió cuando llegó a España y confesó que estuvo "al borde de la depresión".

"Yo salí de Cuba y llegué a un país nuevo donde no conocía prácticamente a nadie, no tenía nada. Llegué a estar al borde de la depresión, me paré a pensar si había tomado una buena decisión, no creía que la hubiera tomado. Pero me senté y me dije: 'Ya estás aquí, ahora sólo para adelante, el siguiente paso es hacerlo bien y lo voy a hacer bien porque me he sacrificado, voy a seguir entrenando todavía más duro y cuando salga a competir, lucharé por mis sueños", relató durante una entrevista en la web oficial de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

También explicó que su actual pareja fue una persona clave para salir adelante y dejar atrás sus pensamientos negativos.

"Yo busco estar cerca de personas que me transmitan esa energía. Conocí a una persona muy especial en mi vida, que es mi chica. Me ayudó mucho en ese aspecto, pues yo era una persona muy negativa", reveló.

"Ella me decía '¿por qué no lo vas a lograr?'. No te puedes derrumbar porque al primer día no te salgan las cosas. No pares hasta que logres tu objetivo. Si yo hubiese sido una persona más negativa, después de lo que me pasó en Belgrado, hubiera terminado con el atletismo. Pero me dije que no había que rendirse. Hay otras metas y otros sueños", agregó en referencia a la cita en la que se quedó sin medalla luego de tropezar en la penúltima valla.

Aquella decepción forma parte del pasado y contrasta con el excelente rendimiento que ha mostrado en 2019.

"Han sido 13 victorias de 14 ó 15 carreras más las de invierno, que fueron otras 11 de 12. Resumiendo, creo que la temporada ha sido espectacular. Si no llega a ser por el incidente, cualquier cosa habría pasado. Podría haber corrido por debajo de 13:10", dijo sobre el Mundial de Doha, donde se llevó un bronce que pudo haber sido más de no ser por el empujón del jamaicano Omar McLeod.

2020 es año de Juegos Olímpicos, pero Orlando no pierde de vista la Liga del Diamante. "Obviamente, los Juegos son lo mejor y más importante que tenemos, pero está claro que la Liga del Diamante me ilusiona mucho", apuntó.

"Para mí es la competición principal, me gusta y es la que más me motiva. Cada vez que tengo una carrera en la Liga del Diamante es como si se me encendiera la chispa, quiero estar ahí y hacerlo lo mejor posible", recordó.