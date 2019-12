Familia de Miami se queda sin casa tras sufrir una estafa inmobiliaria

Publicado el Sábado, 28 Diciembre, 2019 - 08:39 (GMT-4)

Una familia hispana de Miami se mudó el pasado sábado 21 de diciembre al que pensó que sería su nuevo hogar, sin embargo cuando llegaron se dieron cuenta de que habían sido estafados, según informó América Tevé.

A través de mensajes de texto, un presunto agente de bienes raíces de la firma Invitation Homes le pidió a Freddy Acevedo firmar un contrato de arrendamiento y el pago de tres mil dólares para rentar el inmueble.

Este hombre y su familia se trasladaron hasta la vivienda ubicada en la calle 7 del suroeste, pero en ese momento comenzó una pesadilla que todavía no ha terminado.

"Nosotros miramos la casa a través de Facebook Marketplace y vimos que era una casa grande, cuatro cuartos y barata. Enviamos el mensaje para saber si estaba disponible y nos dijeron que sí", aseguró Acevedo.

"El día 24 estaba trabajando y me contactaron de Invitation Homes para darme información de la casa. Les dije que yo ya la había rentado y les expliqué que el señor que me la había rentado no había entregado la llave del garaje", explicó.

"En ese momento me comunicaron que el inmueble no estaba alquilado y me dijeron que ese señor no trabajaba con ellos. Me dijeron que había sido estafado. Ahí empezó el dolor de cabeza", lamentó al citado medio.

Acevedo afirma que ha perdido todos sus ahorros y no tiene dinero para mudarse a otro lugar.

Por su parte Invitation Homes, que está investigando lo ocurrido, le ha permitido quedarse en la casa durante las fiestas de Navidad.