Denuncian en Florida a agencia de viajes a Cuba por presuntas estafas

Publicado el Domingo, 29 Diciembre, 2019 - 06:28 (GMT-4)

Varias personas aseguran que fueron estafadas por una agencia de viajes a Cuba que opera en Florida, según informó Telemundo 51.

Según denunciaron algunos usuarios, Gios Travel Cuba, que está situada en Tampa, presuntamente no ha cumplido con algunos de sus servicios y les debe dinero.

"Es un estafador y está estafando a todas las personas. A mi esposo y a mí nos pidió prestados tres mil 500 dólares el pasado 27 de noviembre porque necesitaba comprar unos pasajes para Cuba", explicó Yenlys Rodríguez.

"En tres días nos daba 500 más, es decir cuatro mil dólares. Nosotros confiamos en él porque ya llevamos mucho tiempo viajando con su agencia. No pensamos llegar a esta situación en que estamos", denunció.

Esta mujer detalló que desde hace un mes este hombre, que responde al nombre de Giovanny Vigoa, les está dando largas para la devolución del dinero.

Mientras que esta mujer teme haber sido estafada, otro cliente lamentó que no pudo pasar la Navidad en Cuba porque no recibió su pasaporte y la agencia está cerrada.

"Quisiera saber en qué estatus está mi pasaporte porque no es fácil pagar 430 dólares. Los día 8 y 9 de diciembre empecé a llamarlo usando mi número y el de amistades que tengo, pero no lo cogió", aseguró un cliente que prefirió no desvelar su identidad.

Gios Travel Cuba hacía la gestión de los pasaportes a través de la agencia De La Rosa Travel hasta el pasado mes de octubre.

"Nosotros tramitamos más de 25 pasaportes con el consulado cubano y cuando fuimos a cobrar su cheque estaba sin fondos. Posteriormente nos dio otro cheque, lo volvimos a depositar y tampoco tenía fondos", aseguró Daniel de la Rosa, dueño de la agencia.

Según el citado medio quedan cinco clientes pendientes de recibir sus pasaportes y de la Rosa dijo que, de los 11 mil dólares de cheques sin fondos, aún no ha recuperado dos mil. "Gios Travel nunca nos reembolsó el dinero, así que nos estafó a nosotros también", agregó.

Dueño de Gios Travel Cuba niega que haya estafa

Por su parte Giovanny Vigoa, dueño de Gios, se defendió de las acusaciones y explicó que habló con de la Rosa para hacer un pago fraccionado del dinero adeudado.

"Fui a pagarle la mitad de los pasaportes, pero no me los quiso entregar. Me dijo que se lo tenía que dar a los clientes personalmente. Entonces la otra parte del dinero se lo fui entregando a las personas, que fueron yendo (a por el pasaporte)", señaló.

"Nadie ha estafado a nadie, simplemente esperen hasta la primera semana de enero que van a recibir nuestra llamada. En esa fecha es cuando reabrimos la agencia de nuevo", dijo.