Cubana responde a los que creen que va a Cuba de vacaciones: «No puedo dejar de ir a verla»

Una creadora de contenido cubana conocida como @cruzataglamorousblond publicó ayer un video en TikTok en el que responde a quienes asumen que sus viajes a Cuba son de turismo o placer, y explica que su único motivo para regresar a la isla es ver, abrazar y cuidar a la mujer que la crió desde que tenía un año: su abuela, a quien llama «mamá».

En el video de poco más de un minuto, la joven es directa desde el primer momento: «Cuando voy a Cuba muchos piensan que voy de vacaciones, a fiestas o a disfrutar, pero mi realidad es muy diferente. Yo trabajo cada día con un propósito muy claro: viajar para ver a mi mamá, abrazarla, cuidarla y cubrir todas sus necesidades».

La creadora explica que su abuela la crió desde que tenía un año y se convirtió en su figura materna: «Desde que tenía un año fue quien me crió, que me dio amor, protección y todo lo que tenía, aún cuando tenía muy poco. Me entregó su vida entera sin pedir nada a cambio».

Ese vínculo, dice, es lo que la impulsa a seguir viajando sin importar los obstáculos: «No puedo soltar su mano, no puedo dejar de ir a verla sin importar la distancia, los obstáculos o las circunstancias, porque ella es una parte de mí».

La joven describe a su abuela como el motor de todo su esfuerzo diario: «Cada vez que trabajo, cada vez que me esfuerzo por crecer y salir adelante, ella está en mis pensamientos. Es mi motor, mi inspiración y una de las razones más grandes por la que sigo luchando todos los días».

El video generó una respuesta masiva y emotiva en la comunidad. Una usuaria escribió: «Mi abuelita se me fue, disfrútala mucho», mientras otra animó: «Así mismo, mientras puedas ves a verla».

El debate sobre si los emigrantes cubanos deben o no viajar a Cuba para visitar a sus familiares es recurrente en redes sociales. Algunos sectores del exilio critican esos viajes argumentando que contribuyen económicamente al régimen. Otros señalan que cubanos con procesos migratorios activos en Estados Unidos —parole, asilo o residencia pendiente— arriesgan su estatus legal si regresan a la isla, lo que agrava la angustia de quienes tienen familiares mayores o enfermos.

Frente a esas presiones, muchos emigrantes han defendido públicamente su derecho a visitar a sus seres queridos.

Esta cubana cerró su video con una declaración que sintetiza el sentir de miles de familias separadas por la emigración: «El tiempo pasa, la vida cambia, pero el amor y la gratitud hacia quien te dio todo jamás deberían esperar. Mientras Dios me lo permita, seguiré regresando a verla, cuidarla y agradecerle con hechos todo el amor que sembró en mí».