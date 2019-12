Yuriorkis Gamboa tras perder ante Gervonta Davis: "Yo era una persona herida desde el segundo round"

Publicado el Domingo, 29 Diciembre, 2019 - 11:25 (GMT-4)

El boxeador cubano Yuriorkis Gamboa habló con el periodista Jorge Ebro tras el combate ante el estadounidense Gervonta Davis, quien se impuso por nocáut técnico en el duodécimo asalto.

"Llegamos al 12 round. No lo terminamos, pero yo era una persona herida desde el segundo round. A mi nadie me iba a llegar a un segundo asalto con un pie partido", aseguró en la entrevista publicada en el canal de Youtube SerEbro Deportes.

"No me llevé la victoria, pero a todos los fanáticos, a todos aquellos que vieron la pelea, de corazón, espero que estén satisfechos con mi actuación", dijo.

De esta forma explicó su lesión en el talón de Aquiles derecho, la cual le llevó a competir muy mermado físicamente en el State Farm Arena de Atlanta.

"Cuando pasé por la esquina blanca, a principios del segundo asalto, yo sentí como si me hubieran dado un tablazo en el pie. Si revisas el video, verás que yo hago un gesto hacia atrás, porque pensé que me había dado un golpe con algo. Fue algo que realmente no esperaba", lamentó.

El púgil detalló que no tenía fuerza para apoyar la pierna derecha, lo que condicionó su estrategia sobre el ring. "Tengo un hueco en el pie, una parte hundida que me molesta, pero guerrero al fin, traté de mantenerlo a distancia con el jab", dijo.

En este sentido aseguró que la estrategia trazada se fue al traste, pero dejó claro que todavía tiene cosas que decir en el futuro.

"No pude hacer nada. Sin ese soporte en el pie derecho no podía trabajar. Entonces no me quedaba otra opción que mantener la distancia", apuntó a Ebro.

"Con la edad que tengo no me quedan muchos años, pero si el doctor me dice que no hace falta cirugía y descanso todo puede mejorar, en un mes puedo comenzar los entrenamientos", explicó al periodista.