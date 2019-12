Álvaro Torres cumple el sueño de una joven invidente en Cuba

Publicado el Lunes, 30 Diciembre, 2019 - 14:41 (GMT-4)

El cantautor salvadoreño Álvaro Torres cumplió el sueño de una joven invidente tras finalizar su primer concierto en el teatro Karl Marx de La Habana este domingo. La joven cubana tuvo la alegría de disfrutar del show y poco después no solo daría un emotivo abrazo a su ídolo, sino que cantaría junto a él los temas Chiquita Mía y Buenos amigos, entre sollozos de emoción y felicidad.

Ambos protagonizaron un estremecedor momento, que arrancó lágrimas de emoción a todos los que lo presenciaron. Cuando cantaron el tema que el salvadoreño popularizó junto a la fallecida cantante mexicana Selena –a petición de la joven–, Torres no paró de tocar su rostro con una delicadeza conmovedora.

"Terminó el concierto de las 5pm y me encuentro con esta bella persona no vidente que ha disfrutado todo mi concierto y aunque no tenga vista su poder está en su corazón y que voz más preciosa. Que bendición encontrarme gente inolvidable", escribió Torres en su cuenta de Facebook junto al video, que ya suma más de cinco mil reacciones.

En otro video en el que se le ve saliendo del teatro en un auto –desde donde se despidió de su fiel público cubano– dijo que estaba muy emocionado con la acogida del concierto, pero que el momento que vivió con la joven invidente le había tocado muy profundo el corazón.

"Cantó conmigo y cantó muy bien. ¡Qué lindo! Dios santo, fue increíble", dijo visiblemente feliz y emocionado.

El intérprete de Nada se compara contigo suele tener siempre un trato especial con el público cubano cada vez que visita la Isla. Poco después del paso del tornado que azotó La Habana en enero pasado, el cantante visitó a varios de los afectados y les llevó un poco de alegría con su presencia y su música.

En 2018, se le vio por las calles habaneras complaciendo peticiones y, en esta ocasión, paralizó una calle de Matanzas donde cantó a capela entre un montón de cubanos emocionados que grababan con su celular.

El cantautor aterrizó en La Habana en la tarde del 16 de diciembre para promocionar su más reciente producción discográfica Álvaro Torres y sus buenos amigos, creada bajo el sello cubano EGREM, con conciertos en Varadero, Pinar del Río y La Habana.