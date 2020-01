La bella felicitación de Camila Arteche a su abuelita por su 87 cumpleaños

Publicado el Viernes, 3 Enero, 2020 - 10:52 (GMT-4)

La popular actriz y presentadora cubana Camila Arteche está festejando el cumpleaños número 87 de su abuelita y ha querido hacer partícipes a sus seguidores de tan importante fecha. Para ello ha compartido unas bellas palabras en sus redes sociales dedicadas a la señora en las que celebra el gran día y donde plasma los enormes sentimientos de admiración y de amor que siente hacia ella.

"Cómo te miro yo, es mi manera más pura de mirar. A ti va dedicado mi primer y último pensamiento en el día. No hay nadie que me de más de lo que tú me has dado desde que nací, aquí estoy para ti siempre mi abuela linda. ¡Te amo! Feliz Cumpleaños! 87", expresó la joven.

Muchas han sido las veces que la actriz ha dado muestra ante sus admiradores de lo unida que está a su abuelita y lo mucho que significa para ella. Incluso, alguna que otra vez ha publicado entrañables momentos en los que comparte con la señora y en los que le ha arrancado más de una sonrisa.

Ejemplo de ello fue el encuentro que propició entre su abuela y el famoso pelotero cubano Alexander Malleta. Camila Arteche cumplió el sueño de la señora, quien es una gran admiradora del equipo Industriales, de conocer personalmente al jugador de béisbol en el propio Estadio Latinoamericano de La Habana.

También a cada rato la artista sube a sus perfiles virtuales fotografías junto a La Beba, apodo por el que llama cariñosamente a su abuela, en las que ambas cruzan tiernas miradas y gestos de cariño.

Además de su abuela, Camila Arteche mantiene una estrecha relación con el resto de su familia. De hecho, recientemente pudimos verla junto a sus padres disfrutando de las Navidades y de Fin de Año en la ciudad de Miami, Florida con la mayor de las alegrías.

Asimismo, la artista goza de amor y estabilidad en el plano sentimental pues mantiene una relación estable desde hace un tiempo con un joven llamado David Marino, quien reside en Estados Unidos. Junto a él hemos podido verla disfrutando de vacaciones por varios rincones del país norteamericano, como fueron sus recientes escapadas a Nueva York y a Carolina del Norte.