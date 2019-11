Camila Arteche de visita en Nueva York: "Aquí estoy, en otra de las ciudades que un día soñé conocer"

Publicado el Lunes, 4 Noviembre, 2019 - 10:02 (GMT-4)

La actriz cubana Camila Arteche ha dado inicio al mes de noviembre por todo lo alto, pues se encuentra de visita en una de las ciudades más espectaculares de todo el mundo: Nueva York.

La joven ha querido hacer saber a sus seguidores de su estancia en la gran urbe estadounidense y compartir con ellos la emoción que está sintiendo por estar por primera vez en la Gran Manzana. Para ello ha publicado en sus redes sociales la primera instantánea que se hizo en la metrópoli y que fue tomada desde el interior de la famosa estación Grand Central de Manhattan.

"Aquí estoy, en otra de las ciudades que un día soñé conocer. Esta fue la primera foto que me tomé, así que aquí se las comparto. Gracias, gracias, gracias babe! Love you and love NY!", ha escrito la artista junto a una fotografía en la que aparece posando junto a su chico.

Como bien ha especificado Camila en la descripción de su imagen con este viaje acaba de cumplir otro de los grandes sueños de su vida, que era otro que poder conocer personalmente a "la ciudad que nunca duerme".

Además, la actriz está viviendo esta preciosa experiencia al lado de su novio David Marino y de varios amigos, con los que también se ha fotografiado en el centro del luminoso Times Square.

"¡Cumplido otro de mis sueños! ¡Y si es con gente que quiero, mejor!", añadió Camila a una imagen subida a sus historias de Instagram.

Instagram / Camila Arteche

Aunque esta es la primera vez que la actriz pone sus pies en Nueva York, sí que había tenido la oportunidad de visitar en varias ocasiones anteriores otros rincones de los Estados Unidos.

Hace unos meses Camila pasó unas vacaciones en las montañas de Carolina del Norte, donde pudimos verla sacando a relucir su espíritu más salvaje y aventurero dando paseos en canoa. También, la pasada semana la artista se dejó ver a través de sus redes sociales disfrutando por las playas de Miami Beach, nuevamente acompañada de David Marino y de otro grupo de amigos.