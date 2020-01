La esposa de Daniel Ferrer denuncia que el líder de UNPACU lleva 95 días aislado y en una celda de castigo

Publicado el Domingo, 5 Enero, 2020 - 13:32 (GMT-4)

La esposa de José Daniel Ferrer y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Nelva Ismarays Ortega Tamayo, denunció que el opositor cubano lleva acumula "95 largos, crueles y degradantes días" aislado y en una celda de castigo de la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba.

Así lo denunció en el post que publicó en su perfil de Facebook, en el que aseguró que su compañero sentimental no está recibiendo una atención médica adecuada.

"Está en condiciones inhumanas bajo amenazas de que tendrá que cumplir con la larga condena impuesta con la Primavera Negra del 2003, semidesnudo, sin alimentación y atención médica adecuadas, sin sus pertenencias personales pues hasta para cambiarse el calzoncillo debe pedirlo", explicó.

"Solo en la noche, un colchón sucio con mucho hedor al igual que la sábana y un pedazo de toalla que carecen de limpieza. Está a expensas de sufrir Zika, Dengue (por estar semidesnudo y la gran cantidad de mosquitos que hay allí) o cualquier enfermedad respiratoria debido a la humedad", añadió.

Ortega Tamayo recordó que José Daniel Ferrer sufre gastritis crónica y que presenta micosis entre sus miembros inferiores debido a la suciedad que tiene la toalla que utiliza y el colchón en el que duerme.

"Al no tener sus pertenencias personales, que incluyen sus alimentos, es muy fácil introducirle cualquier cosa, incluso veneno o sustancias químicas y tóxicas en los mismos, para provocarle una intoxicación y hasta una posible muerte. Hasta el día 27 de diciembre que le vimos no le estaban dando sus antiácidos por lo que presentaba fuerte acidez, pero sí le estaban dando vitaminas vencidas sabiendo que puede ocasionarle reacciones adversas", alertó.

"Hago responsable al dictador Raúl Castro y a su títere Díaz-Canel de la integridad física y psicológica de mi esposo José Daniel Ferrer García. Libertad inmediata", reclamó en el post.

Apelación a la negativa por el Habeas corpus

La activista reveló que el pasado 3 de enero se presentó ante las autoridades cubanas para exigir, después de dos meses y 16 días, el documento con la respuesta a la apelación que entregó el pasado 18 de octubre por la negativa al Habeas corpus que presentó a favor de su esposo.

"Era un documento que debían habérmelo entregado en un término de no más de un mes. Después de una hora esperándolo me lo entregaron y tiene fecha del 18 de noviembre. ¿Por qué no notificarme cómo estaba previsto cuando salió el documento?, ¿por qué durante este tiempo me negaron un documento que tenían diciéndome que mi esposo ya lo tenía en su poder? y ¿por qué la tardanza con un documento que ya desde hacía más de 2 meses debía estar listo?", cuestionó.

Respuesta al recurso de apelación sobre el Habeas Corpus / Foto: Cortesía

Ortega Tamayo lamentó que nuevamente declararan el recurso sin lugar, "como ya nos lo imaginábamos", acotó.

Calificó el proceso de apelación como "una de las miles de arbitrariedades de la dictadura comunista" contra Ferrer.

Además reveló que le dieron a firmar un "papel en blanco" en el que estamparon un cuño y le dijeron que se trataba de un acta de entrega del documento con la respuesta a la apelación.

"Me dijeron que la escribirían luego. Cualquier cosa que mi firma tenga un camino equivocado desde aquí estoy denunciándolo. Se me fue entregado, reitero, el 3 de enero del 2020 con fecha del 18 de noviembre del 2019, nuevamente bajo negativa, y el segundo Habeas corpus dirigido al dictador Raúl Castro aún sin respuesta", señaló.