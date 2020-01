Modelo cubana Betsy Camino rompe con su pareja para entrar a MasterChef Celebrity

Publicado el Jueves, 9 Enero, 2020 - 16:38 (GMT-4)

La modelo cubana radicada en Chile, Betsy Camino, puso fin a su relación amoroso de un año y cuatro meses para entrar al reality show de Canal 13, MasterChef Celebrity Chile, que se comenzará a rodar en Colombia dentro de unos días.

La reina de Viña del Mar 2018 confesó que, a pesar de que intentó llegar a un consenso con su exnovio, el tema de la distancia fue determinante para acabar la relación.

"Veníamos con problemas por temas de mi trabajo. Cuando me propusieron esto lo quise tomar, obviamente me va a servir, primero en temas monetarios, experiencias y exposición", dijo a Alfombra Roja.

"Yo traté, decía ‘me voy 15 días, después te vas 15 días conmigo’, pero no funcionó, desgraciadamente", reveló Betsy.

La ruptura fue dolorosa, pero la modelo ha elegido enfocarse en su nuevo proyecto y tiene como meta ganar el concurso televisivo, a pesar de no tener mucha habilidad culinaria.

"Desgraciadamente no llegamos a un consenso, no me apoyó, no nos proyectamos juntos, a veces hay que escoger lo que venga no más", expresó.

La cubana dijo al medio chileno que está practicando con su mamá para dar lo mejor en MasterChef.

"Estoy aprendiendo por necesidad, pero tengo a la mejor profesora, porque mi mamá me ha estado enseñando y me ha gustado. Esa sensación de que tu familia diga 'Betsy cocinó y le ha quedado rico', me emociona", compartió.

Para Betsy este nuevo proyecto es "algo completamente nuevo y fuera de mi área de confort, pero con estudio y constancia prometo dar lo mejor de mí".