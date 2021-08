Cubana Betsy Camino interpreta a Celia Cruz en concurso de canto en Chile y le llueven las críticas

Betsy Camino como Celia Cruz Foto © Captura de YouTube / MEGA Oficial

La modelo cubana Betsy Camino se aventuró a interpretar a Celia Cruz, en un concurso de canto en Chile, donde radica desde hace algunos años, pero su actuación no fue muy bien recibida y las críticas la aplastaron.

Se trata del concurso televisivo The covers: tributo a las estrellas, del canal Mega, estrenado a inicios de agosto y que consiste en que concursantes famosos interpretan una canción de un artista conocido y deben imitar tanto sus movimientos, look y expresiones como su voz. imitando lo mejor posible al cantante original del que se trate, tanto en movimientos como en voz.

La cubana, reina de Viña del Mar 2018 y concursante de MasterChef Celebrity Chile, confesó en la entrevista introductoria del concurso que, si bien el baile es el terreno en el que se mueve con total soltura, el canto le costaba un poco más.

Sin embargo, a pesar de su soltura interpretando Que le den candela de la Guarachera de Cuba, su caracterización y su innegable desparpajo cubano, Betsy falló bastante en la afinación y el tono, y los jueces no se mostraron muy contentos al respecto.

"Mucha energía, pero sí hay un problema de desafinación (...) me hizo sentirme un poquito incómoda y no lo disfruté tanto como tu entrada", dijo una de las juezas.

"Entraste como candela y eso es muy positivo, y eso era lo increíble de Celia Cruz. El 'azúcar' te salió muy bien pero no estabas realmente en el tono de la canción, pero te felicito por la actitud", le comentó otro.

El tercer miembro del jurado destacó que "la afinación me faltó, no vino hoy, te la dejaste en tu casa y tenías que haberla traído y esa es una de las cosas que más te desmotiva a la hora de analizar a un cantante en un concurso de canto, si la afinación no es la correcta se hace difícil por más cariño que le pongas".

Las críticas del jurado fueron bastante suaves en comparación con las reacciones de los televidentes, que no perdonaron su desafinación al interpretar a Celia Cruz.

"Celia, perdónala", "Noooo, sáquenla", "Celia Cruz resucitó y volvió a morir escuchando su tributo", "Uuyy, pero mija me está matando a Celia", fueron algunas de las críticas a la actuación de Betsy.

A pesar de esto, Betsy dijo haber disfrutado al máximo su presentación y haberse sentido plena en el escenario, y eso era suficiente para estar satisfecha.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.