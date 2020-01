El cómico vídeo de Will Smith y Martin Lawrence intentando hablar en español

Publicado el Jueves, 9 Enero, 2020 - 13:21 (GMT-4)

Son uno de los dúos más cómicos de la historia del cine, y ahora mismo también de las redes sociales. Will Smith y Martin Lawrence se encuentran en plena promoción de la nueva entrega de Bad Boys y mientras llega el momento de poder disfrutar de la película en el cine, los actores se han empeñado en hacer reír a su comunidad virtual con sus ocurrencias.

Desde hace meses las plataformas digitales se han llenado de fotografías y vídeos de los dos actores, que encarnarán una vez más a los policías de Miami, gracias a todos los compromisos que han llenado sus agendas con motivo del film. Y uno de los materiales audiovisuales ha divertido especialmente a los seguidores del dúo.

Se trata de un vídeo que ha compartido Will Smith en las últimas horas en su perfil de Instagram, donde ambos dicen algunas palabras en español para promocionar la película de acción y, la verdad, el resultado es desternillante.

Mientras que el intérprete de Está Rico se desenvuelve con soltura a la hora de hablar español, Martin Lawrence no puede presumir de lo mismo... De hecho, el mismo Will se ríe a carcajadas después del intento de su amigo de decir "Me gustan las bicicletas".

"No estoy seguro del idioma que habla Martin, pero me encanta", ha escrito junto al clip. Y con él están de acuerdo miles de usuarios que no han podido contener las risas ante el desternillante intento de hablar en español de los actores.

Este no es el único intento que han hecho los dos iconos del cine de hablar en el idioma.

Unos días atrás protagonizaron otro vídeo acompañados de Kate del Castillo y Paola Núñez, quienes forman parte del elenco de Bad Boys for Life, y las dificultades de Martin Lawrence para hablar en español también quedaron en manifiesto en ese vídeo de promoción.