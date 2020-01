Nuevas normas para las cuentas bancarias en dólares: se aceptarán depósitos en efectivos

Publicado el Jueves, 9 Enero, 2020 - 17:38 (GMT-4)

Los cubanos que abrieron cuentas bancarias en dólares estadounidenses en fecha anterior al 23 de octubre de 2004 podrán realizar depósitos en efectivo en esa moneda, aunque se les aplicará un gravamen del 10%, informó el Banco Central de Cuba (BCC) a través de la Gaceta Oficial.

“A partir de la entrada en vigor de la presente Resolución, las cuentas bancarias en dólares estadounidenses abiertas por las personas naturales antes de la Resolución No. 80 de 23 de octubre de 2004 y posterior a su entrada en vigor, pueden recibir depósitos en efectivo en dólares estadounidenses y se aplica el gravamen del 10%”, detalla la publicación.

Hasta este momento, las cuentas de ciudadanos cubanos no aceptaban depósitos en efectivo de dólares estadounidenses. Según la Resolución No. 4/2020, publicada la víspera, ahora también podrán aceptar transferencias bancarias tanto del exterior como de cuentas abiertas en bancos cubanos, y remesas en las monedas libremente convertibles reconocidas en Cuba. A las transferencias bancarias no se les aplicará el gravamen del 10%.

Además, se podrá extraer dinero en efectivo en diferentes monedas: pesos convertibles (CUC), pesos cubanos (CUP) o en moneda libremente convertible, a elección del cliente y a la tasa de cambio que corresponda.

“Los saldos de las cuentas bancarias referidas en el apartado anterior (cuentas abiertas en bancos cubanos y cuentas del exterior), pueden transferirse por su titular hacia las cuentas bancarias en dólares estadounidenses habilitadas para las ventas minoristas en divisas, a partir de lo dispuesto en la Resolución No. 275, de 15 de octubre de 2019”, explicó la Gaceta.

Para estos casos también se mantiene vigente la aplicación del gravamen del 10% a los depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en las cuentas bancarias abiertas.

Desde el pasado año, el BCC ha implementado una serie de medidas ante la necesidad de recaudar divisas extranjeras para aliviar el déficit de moneda libremente convertible.

Entre estas medidas está facilitar el uso de las tarjetas magnéticas habilitadas para la compra en establecimientos que operan con divisas fuertes, recientemente abiertos en varias provincias cubanas. Para ello, el BCC indicó que se pueden abrir nuevas cuentas bancarias en dólares estadounidenses en las oficinas del Banco Popular de Ahorro (BPA), Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y del Banco Metropolitano S.A. (BANMET), a solicitud de personas naturales residentes permanentes en el territorio nacional, presentando su carné de identidad.