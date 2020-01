Pitbull sobre polémica con Gente de Zona: "Metí la pata, pero yo no hice nada malo"

Publicado el Jueves, 9 Enero, 2020 - 19:26 (GMT-4)

El cantante cubanoamericano Pitbull concedió una entrevista al presentador de Univisión Jorge Ramos, donde abordó por primera vez la polémica con Gente de Zona en su concierto de Fin de Año en Bayfront Park, en Miami.

"Es que no me dieron un chance de maybe crear una solución, de ver si yo me puedo sentar con Gente de Zona y decirles mira, esta comunidad está muy molesta con lo que ustedes hicieron y maybe ustedes no entienden lo que están haciendo porque nadie los ha educado en lo que está pasando en Miami", se justificó Armando Christian Pérez durante la entrevista con Ramos.

Pitbull lamentó en su concierto que se estuviera mezclando la música con la política, y envió un saludo a Gente de Zona, cuya presentación esa noche fue cancelada por protestas de un sector del exilio cubano que considera al dúo políticamente afín con la dictadura de la isla.

No ad for you

"No están aquí esta noche por otras cosas, pero quiero mandarle un saludo a Gente de Zona. La música es la música, la política es la política", dijo el artista en su concierto de Fin de Año.

Tras la avalancha de críticas en su contra, incluso provenientes de grandes nombres de la música cubana como Willy Chirino, Arturo Sandoval y Albita Rodríguez, Mr. 305 ha querido ofrecer su versión de lo sucedido al programa "Al Punto con Jorge Ramos", del cual se conoció un adelanto hace solo minutos.

"Yo habría querido buscar una solución. Maybe si se les explica ellos van para la tarima y dicen "Oye, para todo el mundo que nosotros ofendimos con lo que pasó...", que yo mismo ni sé dónde pasó eso", admitió el cantante, a quien Jorge Ramos precisó: "Fue con el nieto de Raúl Castro, y luego cuando reconocen a Díaz-Canel como su presidente".

En respuesta a las palabras de Willy Chirino, quien dijo que Pitbull no podía estar indolente ante el dolor de su pueblo, el artista urbano dijo: "Willy Chirino es alguien a quien yo admiro, es el artista favorito de mi papá. Pero yo nunca he sido indolente con lo que sufren los míos".

Por su parte a Arturo Sandoval, quien lamentó que Pitbull se atreviera a ofender al exilio de tal manera, Pitbull le respondió: "No ofendí a nadie. Disculpa Arturo si tú lo ves así, pero yo no hice nada mal hecho. Yo lo único que hice mal hecho fue que no hice mi tarea. Metí la pata cuando yo estaba tratando de unir. Pero no hice nada mal hecho".

"¿Sabes lo que me duele?", prosiguió el cantante su diálogo con Ramos, "que en un día la ciudad te da la espalda así. Ni nos sentamos a hablar, ni una persona dijo Ustedes están locos miren lo que están diciendo, nada. Me duele que esto haya pasado así porque no es justo", terminó Pitbull en este adelanto emitido hoy por la cadena Univisión.

La entrevista íntegra será emitida este domingo, y muchos esperan con suspicacia poder comprobar si es cierto que Pitbull ofreció una disculpa, según promovió la cadena Univisión en sus redes sociales y que no pudo verificarse del todo en este fragmento inicial.