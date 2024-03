Pitbull felicita a las mujeres de su vida: "Ser criado por mujeres me hizo un hombre"

Pitbull felicita a las mujeres de su familia Foto © Instagram / Pitbull

Pitbull escogió las redes sociales para dedicar unas hermosas palabras a las féminas de su familia en este 8 de marzo.

“Agradecido con las mujeres de mi vida. Ser criado por mujeres me hizo un hombre. Feliz Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres inspiradoras y poderosas de todo el mundo”, escribió en Instagram el rapero estadounidense de origen cubano.

En su publicación el cantante incluyó varias fotos, algunas de pequeño, con varias mujeres de su familia.

Si de algo no quedan dudas con estas tiernas instantáneas es que cada una de ellas ha sido muy importante en su vida.

En otro post Pitbull, también junto a una felicitación, compartió fotos en compañía de mujeres muy famosas como Adele, Jennifer Lopez, Kelly Clarkson, Dolly Parton, Whoopi Goldberg y las integrantes de The Most Bad Ones.