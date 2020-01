El Negrito anuncia que se retira de la música: "Se acabó la carrera, los enemigos ganaron"

Publicado el Viernes, 10 Enero, 2020 - 10:52 (GMT-4)

El reguetonero cubano Reinier Sarría, mejor conocido como El Negrito, anunció a sus seguidores de las redes sociales que se retira de la música. Lo hizo a través de un vídeo que compartió en directo a través del perfil de Instagram de su novia Yansi.

"Yo no voy a ir a cantar más a ningún lado, ya personalmente les digo que la carrera de El Negrito se acabó aquí. Lo juro por mi hijo, yo no voy a cantar más a ningún lado. Ya no voy a salir más en vivo", fueron una de las primeras palabras que pronunció el cantante urbano en la transmisión.

Segundos más tarde, explicó que ya no tenía ningún tipo de manager que representara su trabajo y que ya no tenía nada que ver con nadie dentro del género urbano: "Ya no tengo representante, no estoy firmado con nadie, yo no tengo nada que ver con nadie".

El joven agregó que ya no iría más a ningún estudio a grabar canciones, ni que se presentaría en más ninguna ciudad como Las Vegas, Tampa o Dallas. "Olvídense de El Negrito ya", dijo.

A continuación, el reguetonero expresó que había perdido la batalla, que estaba "decepcionado" y que quería decirle a sus enemigos que habían ganado: "Quiero decirle a los enemigos que ganaron", declaró.

"No esperen más ningún tema mío que no va a salir más en YouTube, me da igual, como si lo cierran", "Voy a dedicarme a mi vida y a mi chamaco", expuso.

Hasta el momento, El Negrito no ha manifestado las razones por las cual tomó su decisión o si volverá a retomar el reguetón en un futuro no muy lejano. No obstante, al final del vídeo comentó que a partir de ahora solamente cantará cuando le apetezca.

El reguetonero formó por varios años parte de la agrupación cubana El Negrito, El Kokito y Manu Manu y juntos popularizaron varios temas como El palito presidiario, Yo soñé o Pa' que guarachee Santa Claus.

Sin embargo, después de haber emprendido una nueva etapa musical luego de que se quedaron a vivir en Miami a mediados de 2018, el trío acabó desintegrándose hace apenas unos meses atrás y El Negrito había comenzado a abrirse camino en solitario.