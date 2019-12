Publicado el Lunes, 9 Diciembre, 2019 - 13:07 (GMT-4)

El reguetonero cubano Reinier Sarrías, conocido popularmente como El Negrito, estrenó el videoclip de su nuevo tema titulado La Bariyense. Este proyecto llega de la mano del también del cantante urbano cubano Insurrecto.

El material audiovisual fue grabado dentro de un estudio de grabación de Miami, Florida y cuenta con la participación de los dos intérpretes y otros presentes durante la filmación. Según los créditos que aparecen en el clip, fue dirigido por Kevin Sainz y Andy Domínguez.

El lanzamiento de La Bariyense marca el retorno a la música de Insurrecto después de la polémica en la que se vio envuelta a causa de un episodio de agresión que sufrió en Las Vegas hace unos meses atrás.

Luego del altercado, "El bolígrafo de la república" solamente había hecho sus apariciones en las redes sociales a través de imágenes con las que aprovechaba para lanzar mensajes llenos de 'indirectas' y de reflexiones sobre el pasado y el futuro.

"Me pasaron muchas cosas que no merecía pero me demostraron que soy más fuerte de lo que creía. Por eso, nueva actitud, nuevo nombre, nueva sonoridad, nuevas oportunidades y nuevas metas. Gracias por creer en mi y hacerme cada día mejor persona. Se avecina una era musical magnífica y colaboraciones no esperadas, estén pendientes", comentó recientemente en su Instagram.

Ahora todo parece indicar que Insurrecto ha comenzado a levantarse como el ave Fénix y lo ha hecho junto a El Negrito, integrante de la agrupación de música urbana El Negrito, El Kokito y Manu Manu.