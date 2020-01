"El Duque'' Hernández responsabiliza a autoridades de la isla por no participación de Cuba en la próxima Serie del Caribe

Publicado el Domingo, 12 Enero, 2020 - 15:37 (GMT-4)

El destacado lanzador cubano Orlando "El Duque'' Hernández aseguró que la culpa de que Cuba no participara en la venidera Serie del Caribe se debía a una irresponsabilidad de las autoridades cubanas.

No son 61 años de bloqueo —dijo refiriéndose al embargo estadounidense contra el régimen de La Habana—, realmente el bloqueo lo hemos tenido nosotros dentro de Cuba. El bloqueo no tiene que ver nada con esto, es una irresponsabilidad de las autoridades y el gobierno que no esté representada Cuba en la Serie del Caribe.

"Nos han tenido engañados tantos años, no a mí, ya no, pero todavía hay personas que se dejan engañar", comentó en un video compartido por la red social YouTube.

Para el ganador de la Serie Mundial con los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago, hay personas que simplemente "están viviendo con una doble moral".

"No digan más mentiras, el ego los mató. Con Cuba o sin Cuba, va a haber Serie del Caribe y la disfrutaremos igual", agregó.

A comienzos de este mes, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) anunció que Cuba no participaría en el próximo torneo a celebrarse en San Juan, Puerto Rico, del 1 al 7 de febrero. El lugar de la Isla sería ocupado por Colombia, luego de 62 años sin asistir a la competición regional.

Sobre la reciente derrota del equipo Industriales en la 59 Serie Nacional, al cual Hernández representó cuando jugaba en la isla, opinó que falta compromiso de los jugadores con la indumentaria que visten.

"Ya no es 100 por ciento Industriales, es una selección del país representándolo", dijo. Aseguró que no es el mismo sentimiento para quien tiene su formación en determinado equipo que para quien llega de otra región a integrarlo.