Gwyneth Paltrow agota la venta de velas que huelen como su vagina

Publicado el Domingo, 12 Enero, 2020

La actriz estadounidense Gwyneth Paltrow ha generado un gran alboroto con el lanzamiento de una vela con el nombre This smells like my vagina' (esto huele como mi vagina), que se agotó en cuestión de horas.

A 75 dólares salió a la venta este insólito producto, hecho con esencias de geranio, bergamota cítrica, cedro, rosa de Damasco y semillas de ambrete, en la tienda en línea de la actriz.

"Tiene un aroma divertido, hermoso, sexy y maravillosamente inesperado. Nos hace pensar en fantasía, seducción y un calor sofisticado", se lee junto al producto.

En la propia página web, salió un aviso por la alta demanda de la vela, en el que se explica que las personas interesadas pueden anotarse en una lista de espera y serán notificadas cuando la vela esté nuevamente disponible.

La también cantante contó a The New York Post que todo surgió mientras trabajaba con el perfumista Douglas Little y, cuando olió la esencia, dijo: "Uh.. esto huele como mi vagina", y decidieron convertirlo en una vela.

En el sitio de su compañía Goop, Gwyneth vende perfumes, velas, productos de cosmética y libros, y también da consejos sobre bienestar. Este 24 de enero, la actriz estrenará en Netflix la serie documental The Goop Lab, que recoge todo su trabajo en esta compañía.

El suceso a dado paso a todo tipo de reacciones y memes en las redes. ¿Qué te parece a ti? ¿La comprarías?