El Barça presenta a Quique Setién como nuevo entrenador

Publicado el Martes, 14 Enero, 2020 - 09:02 (GMT-4)

Quique Setién ha sido presentado este martes como nuevo entrenador del Barça después de haber dirigido su primera sesión de entrenamiento como técnico azulgrana.

El cántabro llega firmó un contrato que le vincula con el actual campeón de Liga hasta 2022, aunque en 2021 hay elecciones a la presidencia de la entidad.

"No tengo un currículum extenso, no he ganado títulos, pero sí he conseguido que Betis, Las Palmas y Lugo jueguen bien al fútbol", aseguró el técnico.

"Hoy, ponerme a entrenar al mejor jugador del mundo y a los compañeros que tiene, todavía no soy consciente de lo que esto significa. Hemos hablado y la realidad es que 'una cosa es la admiración que siento por tí y saber que esta es la realidad pero que cada uno tiene que estar en su sitio'. La relación será sensacional, verán que soy sincero, directo y que cuando vea algo trataremos de arreglarlo y convencerlos para que trabajen, porque el talento lo tienen", añadió.

Setién se mostró "tremendamente agradecido" por la oportunidad de entrenar al Barça y garantizó que se verá buen fútbol en el Camp Nou. "Mi equipo siempre garantiza jugar bien", afirmó.

"Se lo he dicho a algunos, no solamente a Messi que es un caso especial y único, no me duele en prendas al decir que he disfrutado muchísimo estos últimos 12-14 años delante del televisor viendo a este equipo y a estos jugadores que me han hecho disfrutar del fútbol. Ha sido cada día, cada partido, todos los partidos siempre hay algo que uno rescata y es agradable para la vista", explicó durante la rueda de prensa.

"Cada vez que llega un entrenador nuevo hay un estímulo en cada una de las personas que están dentro del vestuario que de manera inmediata se nota. Es verdad que se puede diluir pero ese primer estímulo que se ha visto en el entrenamiento de hoy es lo que tenemos que mantener", añadió.

"No he conocido un entrenador que sea igual. Todos tenemos nuestros matices. No sé si mi manera es la mejor o es la peor, pero es la mía y estoy convencido que puedo transmitir muchas de las cosas que me gustan y que se pueden hacer mejor. Nadie piensa que todo está bien. Tenemos esa energía para llegar a un sitio diferente y convencer de nuestros matices y nuestra propuesta. De detalles que son importantes. De comunicación", dijo.

Respecto a la lesión de Luis Suárez, que estará cuatro meses fuera de los terrenos de juego, señaló que todavía tienen que valorar muchas cosas. "Tenemos tiempo, siempre vamos a tener consenso en las decisiones que se tomen. Aún tenemos que valorar muchas cosas", afirmó.