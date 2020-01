Familias cubanas se organizan para evitar desalojo en el Cerro

Publicado el Miércoles, 15 Enero, 2020 - 07:40 (GMT-4)

Más de un centenar de familias cubanas se organizaron para evitar ser desalojadas en el municipio de Cerro, en La Habana, según informó Cubanet.

Este grupo de personas viven asentadas en un terreno ocioso y dejaron claro que van a defender su espacio.

"Vamos a defender esto porque no tenemos otra cosa", advirtió Roberto Estrada Álvarez, uno de los residentes del asentamiento.

En este sentido aseguró que todavía hay niños y personas mayores "traumatizadas" por el intento de desalojo que sufrieron.

"El gobierno del Cerro nos ha puesto contra la pared, porque quieren desalojarnos de aquí, nos amenazan con demolernos nuestras casitas y enviarnos a nuestras provincias. Casas que fueron construidas con esfuerzo propio, en un terreno en el que lo único que había eran mosquitos y caracol gigante africano, pero nosotros acabamos con todo eso", relató al citado medio.

Daniellis López Cordobés explicó que los residentes de esta zona usaron banderas y prepararon carteles para evitar el desalojo. "Fueron los peores días de mi vida", afirmó.

"Nosotros no podemos ser ilegales en nuestro propio país porque nacimos y nos criamos en la Isla", añadió otro residente, que fue identificado como Yudel Masán Ferrer.

"Se nos debe apoyar y orientar, no atacarnos como hacen algunas personas que vienen hasta aquí. Inspectores que nos dicen que nos van a desalojar, que nos van a quitar las viviendas porque dicen que cogimos este terreno. Nosotros vivimos en un monte y estamos haciendo una comunidad", dijo.

Por su parte Yanelis Calunga Mejías se mostró confiada en que las autoridades no les expulsen de esta zona. "Yo creo que nos nos desalojarán porque en Cuba no hay desalojos. Pero si fuera el caso, yo estoy embarazada y no tengo un techo para mi hijo. Soy de oriente, pero esto no quita que sea cubana", señaló.