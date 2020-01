Seguridad del Estado amenaza a hermano de Ana de Armas durante interrogatorio en Cuba

Publicado el Jueves, 16 Enero, 2020 - 12:31 (GMT-4)

El artista visual cubano Javier Caso reveló el contenido del interrogatorio que le hicieron agentes de la Seguridad del Estado el pasado 9 de enero durante su visita a La Habana.

Desde el inicio le preguntaron por su actividad profesional y por las relaciones que mantiene con la actriz cubana Lynn Cruz, quien en 2018 fue despedida por la agencia estatal Actuar por opinar en internet, y el cineasta Miguel Coyula.

El hermano de Ana de Armas, que vive en Brooklyn, uno de los condados que forman parte de Nueva York; aclaró que no mantiene con la actriz ninguna vinculación profesional, sino una relación de amistad. Sin embargo uno de los oficiales le insistió que se estaba relacionando con personas "que no tienen una actitud de cara a la Revolución".

"El problema es que Lynn Cruz es una persona controlada por nosotros", le dijo el segundo oficial que estaba presente en el interrogatorio.

También advirtieron a Caso que dejara de tener contacto con Cruz y Coyula. "Ellos reciben financiamiento, eso quizás tú debes saberlo. Nuestro objetivo es alertarte, nos ha pasado varias veces que quizás las personas tiene un vínculo de amistad y necesariamente no saben lo que hacen sus amigos", dijo uno de los agentes.

"Si tú viajas constantemente y visitas a Lynn, tú puedes ser una persona que le traiga ese financiamiento y eso a nosotros nos preocupa", añadió este oficial.

Acto seguido le recordaron el post que publicó en su perfil de Facebook contra el Decreto 349 y el intérprete dejó claro su rechazo a esta medida del gobierno.

Post de Javier Caso contra el Decreto 349

"Claro y ese es tu criterio y nosotros lo respetamos. Pero que sepas que si sigues, si te reúnes o vas a las actividades de Lynn Cruz, vas a ser objeto de control por nuestra parte. No sé si sabes que la policía cubana está entre las cinco mejores del mundo", alertó uno de los oficiales.

"Tú sabes que tienen un documental que habla muy mal de Fidel Castro. Aquí no se permite eso, esto es un mensaje para usted, para ella y su esposo (Coyula)", agregó.

"(El documental) no pertenece a ninguna institución", señaló el oficial. "¿A qué institución va a pertenecer?", contestó el artista visual. "A la única, y no va a haber otra. Créeme que no va a haber otra. Eso se considera falta de respeto a la autoridad", replicó el oficial.

Este agente insistió en que se trataba de una advertencia, a lo que Caso dijo que las diferentes reuniones que mantuvo con ambos artistas no eran por motivos de trabajo. "O sea no tenemos que hacer en el aeropuerto ningún tipo de diligencia contra usted", replicó el oficial.

"Compartes muchas cosas de ellos, documentales, publicaciones, actividades ilícitas que hacen aquí. La Constitución que hay aquí, estés tú de acuerdo o no, te haya gustado a tí o a la gran minoría no les haya gustado el procedimiento; fue la que se aprobó. Quiere decir que la mayoría de leyes que están hoy vigentes, la mayorías las aprobó. Si tú crees en las leyes de otros países, estás en otros países", afirmó este integrante de la Seguridad del Estado.

"Cambia la ley, ve y sube a Sierra Maestra con un fusil"

En el tramo final del interrogatorio la tensión fue en aumento cuando el agente le recordó al hermano de Ana de Armas que si no estaba afiliado a ninguna institución, no era considera fotógrafo en Cuba. "¿Ustedes me están tratando como a un emigrado?", preguntó Caso.

"No, te estamos tratando como a un cubano", respondió el mismo oficial. "Me tratan como a un cubano para lo que quieren", insistió el fotógrafo radicado en Estados Unidos.

"Tú puedes tirar fotos como hacen miles de cubanos con el celular, pero no puedes hacerlo en ninguna actividad en casa de Miguel Coyula. Porque ellos no son artistas, ni fotógrafos, ni son nada. Se auto titulan artistas independientes, eso es ilícita en Cuba", replicó el oficial de la Seguridad del Estado.

"Cambia la ley, ve y sube entonces a Sierra Maestra con un fusil", añadió el agente después de que Javier Caso le explicara que para ser artista no hacía falta estar afiliado en ningún sitio.