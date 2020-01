Joven cubana con leucemia pide una visa humanitaria para su madre

Publicado el Lunes, 20 Enero, 2020 - 06:11 (GMT-4)

La vida de la joven cubana Isleini Olivera cambió cuando el pasado mes de octubre acudió a un hospital en Miami por una torcedura en el tobillo. Sin embargo esta molestia derivó en un diagnóstico más grave.

Las molestias en el tobillo se convirtieron en fatiga y se trasladaron al estómago. Según explicó Telemundo 51, hace dos meses le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer en la sangre que se inicia en la médula ósea.

"Ya después al otro día se me reflejó en el estómago, me empecé a sentir cansada, el pie me dolía mucho, que cuando me levantaba a caminar si apoyaba el pie me daba una fatiga", explicó Olivera.

No ad for you

Esta mujer de 26 años se encuentra ingresada en el Hospital Jackson Memorial de Miami y pide ayuda para que a su madre, que reside en Cuba, le den una vista humanitaria.

"Que le den una visa humanitaria a mi mamá, es lo único que pido. Es lo único que necesito", dijo entre lágrimas.

A la madre de Olivera, que no tiene familia en Estados Unidos, ya le denegaron la visa tiempo atrás.

La progenitora, que fue identificada como Mirian Tamayo, conversó con el citado medio y explicó que su hija la necesita. "Ella está sola por allá, ella me necesita, yo la estoy apoyando mucho, pero quiero estar a su lado", afirmó.

Mientras tanto Isleini lucha para recuperarse de la enfermedad y se ve con fuerza para salir adelante. Yo soy fuerte y sé que voy a salir adelante. No me veo mal pero realmente a uno no le gusta verse así, el cuerpo lo tengo todo manchado de las quimioterapias, me han salido pecas en la cara, se me está despellejando la piel", relató.

"Lo único que yo quiero es tener a mi mamá al lado. Abrazarla, besarla", explicó.