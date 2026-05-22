Cubana se presenta al casting de Victoria’s Secret y emociona con su historia: “Fue duro crecer en Cuba”

Una joven cubana llamada Fernanda se presentó al casting abierto de Victoria's Secret en Miami el pasado 15 de mayo y compartió su experiencia en un emotivo video publicado en Instagram que conmovió a miles de seguidores.

En el video, grabado durante la entrevista del casting, Fernanda relató su historia de vida con total honestidad: lleva casi 4 años viviendo en Estados Unidos tras emigrar de Cuba, donde crecer fue difícil por la falta de oportunidades.

«Fue duro. No había oportunidades en cuanto a trabajo. Soy afortunada de estar aquí para poder cuidar a mi familia, luchar por mi futuro, por lo que amo», dijo Fernanda ante los representantes de la marca.

Desde pequeña, el modelaje fue su pasión. Su abuela fue quien le sembró ese sueño: «Recuerdo que mi abuela me miraba y me decía: un día vas a estar en esa pantalla».

Fue su madre quien la empujó a dar el paso cuando vio la convocatoria. «Hace unos meses vi el casting y mi mamá fue quien me dijo: hazlo. Nunca se sabe. Solo cree en ti misma. Y aquí estoy», contó Fernanda durante la entrevista.

Al ser preguntada quién había sido su mayor apoyo, respondió sin dudar: «Mi abuela y mi mamá». La respuesta arrancó una reacción emotiva del entrevistador, quien le dijo: «No quiero llorar. Lo estás haciendo genial».

En su publicación de Instagram, Fernanda acompañó el video con un mensaje que resume su trayectoria: «Desde crecer sin nada en Cuba , solo con amor, hasta llegar a EE.UU. y luchar para hacer mis sueños realidad. Gracias VS por esta experiencia inolvidable».

También agradeció a su familia, amigos y a sí misma por ser «una mujer fuerte y trabajadora».

El casting al que asistió Fernanda forma parte de una convocatoria abierta histórica lanzada por Victoria's Secret el 6 de abril de 2026, con inscripciones abiertas hasta el 28 de mayo. La marca organizó eventos presenciales en varias ciudades de Estados Unidos con alta población latina, incluyendo Los Ángeles, Miami, Houston y Chicago.

Las candidatas seleccionadas podrían obtener un contrato exclusivo con IMG Models y participar en el Victoria's Secret Fashion Show 2026. Todo el proceso de selección será documentado en una serie titulada Lights, Camera, Angels.

La historia de Fernanda se suma a un patrón reciente de cubanas que han logrado abrirse paso en la industria de la moda internacional desde el exilio. La modelo cubana Jhayna Duarte protagonizó la campaña de Chanel primavera-verano 2026, y otras jóvenes de la isla han triunfado como modelos y reinas de belleza en Estados Unidos.

Las inscripciones para el casting abierto de Victoria's Secret cierran el 28 de mayo de 2026, y el último evento presencial está programado para el 27 de mayo en Chicago.