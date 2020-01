Dianelys Brito habla del duro momento que pasó al emigrar y dejar a su hija en Cuba

Publicado el Jueves, 23 Enero, 2020 - 09:05 (GMT-4)

La actriz cubana Dianelys Brito se sentó en la silla de ronda de preguntas del programa de la televisión TN3 de la cadena América TeVé y emocionó a más de uno con sus desgarradoras declaraciones acerca de su partida de Cuba.

La artista abrió su corazón y respondió a cada una de las interrogantes, sin embargo, hubo una que tocó profundamente su sensibilidad al tratarse de su experiencia migratoria como madre.

Cuando el también actor cubano Ramoncitín Veloz le preguntó sobre cómo fue dejar atráe n la Islas a su hija Alejandra cuando viajó a Estados Unidos, Dianelys no pudo contener la emoción y entre lágrimas contó el duro y difícil momento que pasó cuando le tocó despedirse de ella.

No ad for you

"A mi nunca se me va a olvidar el día que yo estaba en la sala de mi casa, ella no fue conmigo al aeropuerto porque supuestamente yo me iba para México, y yo la miré y lo único que me preguntaba era cuándo la volvería a ver otra vez", dijo rota de dolor.

Por suerte, madre e hija lograron reencontrarse un año y medio después y ambas pudieron comenzar una nueva vida en la ciudad de Miami, Florida. No obstante, recientemente se volvieron a separar, aunque no de la misma manera, pues la joven se encuentra estudiando en República Dominicana.

"Un año y medio después la volví a ver y gracias a Dios a los dos años de yo vivir aquí la traje. Hoy está estudiando en República Dominicana y lo llevo un poquito mejor porque es más fácil. Yo voy y ella viene cada cuatro meses y hablamos por FaceTime", expresó la actriz un poco más recuperada de su emoción.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que Dianelys se sincera y habla públicamente de algunas de las dificultades que experimentó durante su vida en Cuba.

En diciembre de 2018 la actriz subió un desgarrador vídeo a su perfil de Instagram en el que contó varias de las carencias económicas que tuvo que afrontar, pese a ser una de las artistas más reconocidas y populares de la Isla, y de cómo se reinventó para poder sacar adelante a su hija Alejandra.