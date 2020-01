Niurka Marcos comparte una candente foto en tanga tomando el sol: "Ando en Miami bronceándome el cucurucú"

Publicado el Miércoles, 29 Enero, 2020 - 07:23 (GMT-4)

La cubana Niurka Marcos siempre sorprende a sus seguidores de la redes sociales con sus contenidos auténticos y desenfadados, los que demuestran por qué sigue siendo una de las principales figuras de la prensa rosa latina.

En esta ocasión, la actriz, bailarina y cantante se encuentra disfrutando de unos relajantes días en Miami, Florida donde ha aprovechado las buenas temperaturas que se viven por estos días para adelantarse al verano y dorar su piel.

Tal es así que la artista ha compartido una fotografía en su perfil de Instagram en la que aparece tomando el sol boca abajo con un tanga azul, el cual le permitió, como ella bien dice, broncear su "cucurucú".

No ad for you

"Ando en Miami bronceándome el cucurucú", escribió Niurka Marcos en la publicación.

Los fanáticos de Mama Niú, como también se le conoce a la cubana, han caído rendidos ante su sensual imagen y le han enviado mensajes en los que halagan sus curvas y su transparencia a través de las redes.

"Tremendo culazo! Soy tu sicaria", "Eres tan perfecta", "Ay qué hermosa", "Eres una sirena, la mejor de todas", "Me encanta como eres. Me encanta porque eres muy directa y no te andas con rodeos. Saluditos desde Guatemala. Disfruta Miami" o "Hermosa no te olvides luego de tomar sol usar una crema hidratante, cuídate esa bella piel", son varios de los comentarios que destacan en el post.

Y es que Niurka Marcos posee a sus 50 años una de las figuras más envidiables dentro de la farándula latina y en gran parte se debe a la alimentación que ha incorporado a su dieta. "Comiendo sano, obviamente", dijo la artista en un vídeo que subió minutos después.

Además de su dieta, Mama Niú no se olvida de uno de los factores fundamentales para mantener su cuerpo tonificado y en forma: el gimnasio. Varias han sido las veces que también nos ha dejado ver dando lo mejor de ella sobre las máquinas, incluso en bikini y chanclas.