Romina, hija de Niurka Marcos, se abre OnlyFans: "Tengo mis necesidades económicas"

Con el apoyo de su familia y especialmente el de su madre Niurka Marcos, Romina tomó la decisión de abrir su canal en la plataforma de OnlyFans. Una polémica determinación que está dando mucho qué hablar y de la que ha hablado la joven durante una entrevista con Revista Influencer.

La hija de la vedette cubana decidió explorar esta nueva vía para ganar dinero después de que en una comida familiar hablasen sobre el tema, según explicó.

"Estábamos un día comiendo en Mérida y de repente mi cuñada me dice '¿por qué no sacas ya el tuyo?' Creo que si no lo había hecho antes era por el miedo a la crítica, pero ahorita que ya lo saqué nadie ha dicho nada y mucha gente no lo sabía, no llevo ni el mes", contó Romina a Revista Influencer

"Es una forma de invertir porque como todos yo necesito salir adelante y pagar una renta. No soy tan diferentes, también tengo mis necesidades económicas", agregó la joven actriz, explicando así la razón detrás de su decisión de abrir su propia cuenta en la plataforma de contenido para adultos.

En esta nueva aventura la apoya completamente Niurka Marcos.

"¿Cómo puedo apoyarla? Nada más diciéndole: ‘Hija, muy bien, son tus decisiones. Vive tus aventuras. Enfrenta de esa misma manera responsable tus vivencias, pero no dejes de vivir tus aventuras que es lo que he hecho yo y ella ha mamado y aprendido", respondió la vedette cubana cuando le preguntaron por la decisión de su hija.