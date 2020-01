Andy Vázquez y Facundo Correcto: Una aclaración necesaria

Publicado el Viernes, 31 Enero, 2020 - 09:18 (GMT-4)

El popularísimo actor Andy Vázquez, quien convirtió su personaje de Facundo en un ícono sarcástico del chivato cubano de hoy, está comenzando una nueva etapa de su carrera profesional en la televisión de Miami, luego de un nebuloso incidente informativo sobre su decisión de no regresar a Cuba y permanecer en Estados Unidos.

Vázquez insertará al Facundo del programa Vivir del Cuento en el El show de Carlucho, que saldrá al aire por Mega TV a partir del próximo lunes 3 de febrero, de lunes a viernes a las 7 p.m., lo que ha creado una enorme expectación entre sus seguidores en Miami y en otras ciudades estadounidenses con presencia de cubanos.

Facundo se lo merece tanto como Vázquez. Siempre es motivo de orgullo y satisfacción que uno de los nuestros pueda sacudirse las amarras de la creación controlada y censurada con desfachatez por el aparato gubernamental cubano, y abrir un espacio para continuar su quehacer artístico desde este lado del Estrecho de la Florida.

Pero también por eso mismo, Vázquez debería tener en cuenta que en el nuevo escenario que desarrollará su talento y encaminará tal vez su vida, es necesario mantener transparencia y credibilidad sobre la información -o incluso el silencio- que acompañará sus pasos como figura pública en este país.

Y en ese punto, Vázquez le jugó una mala pasada a los lectores y al equipo períodístico de CiberCuba (¿o fue acaso una broma de Facundo Correcto?), el pasado 19 de diciembre.

En esa ocasión, el actor se encontraba ya en Miami y comenzaron a circular versiones extraoficiales acerca de su presunta decisión de permanecer en Miami tras ser separado del elenco de Vivir del Cuento por las autoridades del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT). CiberCuba decidió contactar entonces a fuentes allegadas a Vázquez -entre ellas a un representante suyo- para verificar la información y recibió la confirmación de la noticia.

Tras publicarse la información, con el consiguiente revuelo en las redes sociales, Vázquez respondió de inmediato con un video aclaratorio en su muro de Facebook, afirmando que regresará a La Habana en los próximos días.

“Yo no he hablado con nadie, estoy en Estados Unidos, tengo mi visa por cinco años, vine a visitar a mi hijo y ahora estoy comprando algunas piececitas para el carro... Así que nos vemos pronto por allá”, dijo Vázquez en su desmentido. A su vez, el actor exhortó a los medios a tomar precauciones y no difundir informaciones no confirmada como la de su permanencia en Miami.

A pesar de las fuentes contrastadas por parte de nuestros editores y reporteros, CiberCuba se sintió obligado a reajustar el contenido noticioso, con la entendible molestia y cuestionamiento de lectores en las redes sociales.

Un mes después, la propia decisión de Vázquez nos reafirmó que estábamos en lo cierto. El actor está en Miami y se apresta a afincar a Facundo en un proyecto televisivo que reúne a figuras de probada trayectoria en el ejercicio del humor y la sátira costumbrista. Facundo ha sido sustituido en Vivir del cuento por otro personaje de su corte y reinserción en el panorama cubano, reclamada por miles de espectadores y personalidades desde la isla, incluyendo a colegas del sector artístico y periodistas del oficialismo, resulta una quimera del pasado.

Al producirse el video con el supuesto desmentido, Vázquez advirtió: “Les digo solamente una cosa: que tengan mucho cuidado. Yo tengo mi mujer y una hija de dos meses en Cuba, y la gente tiene que tener un poco de cordura para no hablar sin una fuente confiable, y la única fuente confiable soy yo".

Es comprensible que una decisión de ruptura con su pasado inmediato, dejando atrás a seres queridos bajo la incertidumbre de un inmediato reencuentro, influyera en su determinación de mantener "un poco de cordura" y desdibujar sus verdaderos propósitos ante el interés de los medios de comunicación. Vázquez está en su derecho, como también es libre de mantener en privado los pormenores de su estrategia para concretar su estancia en Estados Unidos, ya sea por contrato por intercambio cultural, petición de asilo político o regularización de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Saludamos su decisión con el deseo de que Facundo tenga un recibimiento espléndido en el Sur de la Florida y deseamos al actor una integración plena a la comunidad, independientemente de sus planes personales para trabajar y reunificarse con su familia.

Pero Vázquez debe a los lectores de CiberCuba un reconocimiento público de que no fallamos a la verdad ni tergiversamos información cuando adelantamos los pasos de Facundo en Estados Unidos.