¡Por fin! Lanzan tráiler de Fast and Furious 9 con megafiesta en Miami

Publicado el Viernes, 31 Enero, 2020 - 15:32 (GMT-4)

La espera para ver el tráiler de la tan esperada novena entrega de la saga Fast & Furious ha terminado. Hace apenas unos minutos se estrenó el adelanto, que ha desatado la locura en las redes.

El lanzamiento oficial del tráiler se hizo en un megaconcierto en Miami con actuaciones de famosos como Ludacris, Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth y Ozuna, que arrancó a las tres de la tarde y se transmitió en directo a través de YouTube.

Ludacris, quien también es parte del reparto de Fast & Furious, encendió el escenario con éxitos como All I Do Is Win y el remix de Yeah, que han formado parte de la banda sonora de la saga.

No ad for you

En el escenario, por supuesto, no faltaron los actores principales de estas populares entregas: Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Ludacris Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel y Vien Diesel.

The Fast Saga / YouTube

"Yo me siento aquí realmente con mi familia. Hacemos estas películas con nuestros corazones, para ustedes, y nos sentimos muy felices y orgullosos de lo que hemos logrado", dijo Vin Diesel, quien se mostró emocionado de que se haya creado un concierto solo para lanzar el tráiler en el fin de semana del Super Bowl.

Durante el concierto, tampoco faltaron los homenajes a Paul Walker. Uno de los más emotivos fue la interpretación de Charlie Puth y Wiz Khalifa del tema See You Again, que formó parte del tributo especial que se hizo al fallecido actor en la séptima entrega.

Vin Diesel también dejó saber que su hija, Meadow Walker, estaba acompañándolos en el público, celebrando el lanzamiento del nuevo tráiler de lo que ya se ha convertido para todos ellos en una familia.

Vin Diesel ya había compartido un primer adelanto del tráiler en sus redes sociales, calentando motores para la gran fiesta que se está viviendo esta tarde en Miami por la novena entrega de la popularísima saga.